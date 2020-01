Under 19 Prov: Roma VIII, parla Zampilloni

Non solo la Prima categoria. La Roma VIII ha festeggiato ben tre titoli d’inverno nel settore agonistico (su cinque campionati…): oltre ai grandi di mister Dino Di Julio, hanno “girato la boa” del girone d’andata da primi della classe anche l’Under 14 provinciale di mister Elio Pecoraro e l’Under 19 provinciale di mister Massimiliano Mancuso. Quest’ultimo gruppo ha vinto con un larghissimo 9-1 contro la Piana del Cavaliere nel match interno di sabato scorso e a fare la parte del leone a livello realizzativo è stato ancora una volta Nicolas Zampilloni, autore di una tripletta che lo ha portato a quota 20 reti complessive.

“L’ultima partita non ha avuto storia, c’era troppa differenza tra le due squadre” dice l’attaccante classe 2000 che poi parla del girone d’andata quasi perfetto della squadra: “Abbiamo pareggiato la prima partita in casa del La Rustica e poi ne abbiamo vinte dodici di seguito. Si è creato un gruppo forte e vogliamo continuare a viaggiare su questi ritmi”. Ovviamente importante anche il lavoro di mister Mancuso: “L’allenatore ha una grande grinta, riesce a trasmettercela e noi la portiamo in campo. Ma è fondamentale anche la presenza del dirigente Gabriele Gramiccia”. Sabato inizia il girone di ritorno e l’Under 19 della Roma VIII si troverà di fronte quel La Rustica che è stata l’unica squadra ad averla fermata: “E’ una partita pericolosa, ma giocheremo per vincere come facciamo sempre” dice senza girarci troppo intorno Zampilloni che parla anche della sua splendida stagione: “Sono orgoglioso per i gol che sto facendo: li voglio dedicare a mio nonno Giovanni che mi ha sempre seguito nelle avventure calcistiche. La cosa più importante, però, è il traguardo di squadra e cercheremo di vincere questo campionato. Il mio idolo? E’ Cristiano Ronaldo, per questo ho scelto anche il suo numero di maglia, il 7”. L’attaccante, che nella passata stagione ha militato nell’Under 19 Elite dell’Unipomezia (con cui ha fatto anche un paio di presenze in panchina in Eccellenza) e del Villalba, è ripartito dalla categoria provinciale:

“Volevo fermarmi, anche per motivi di lavoro. Ma il calcio mi mancava e così sono ripartito da questo club che tra l’altro è molto ambizioso. Non nego che mi piacerebbe far parte della prima squadra nel prossimo futuro, magari anche in Promozione… Ho già esordito coi grandi quest’anno e quello è certamente un obiettivo per me”.