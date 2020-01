Cassino – Anagni 1-0: decide Camara nel recupero

Il derby tra Cassino e Anagni è deciso in pieno recupero da Camara, che da due minuti in campo con freddezza implacabile gela Giuliani e fa esplodere il Salveti. Gli azzurri compiono altri tre passi fondamentali verso l’obiettivo stagionale mentre i biancorossi possono solo rammaricarsi per le tante occasioni costruite nel corso della ripresa e non sfruttate. Urbano deve rinunciare allo squalificato Tomassi, ma ritrova Mazzei, Orlando e dopo due mesi Ricamato. Tra i pali debutta Del Giudice. Mancone può di nuovo contare su Cardinali e Cipriani, è out Trentinella.

Il primo tempo è giocato a ritmi decisamente bassi. Il Cassino ha un timido controllo del gioco mentre l’Anagni si difende con ordine. Al 13’ un tiro cross di Tribelli è ben respinto con i pugni da Giuliani. Poco dopo ci prova Orlando dalla distanza, una conclusione da dimenticare. A metà tempo Abreu serve una buona palla in area per Giglio, ma l’attaccante campano si decentra troppo e l’occasione sfuma. Al 36’ per gli ospiti ci prova Elefante, direttamente su punizione, sfera alta non di molto. Tutto qui nei primi 45 minuti di gioco.

Ben più vivace la ripresa per merito dell’Anagni. Dopo pochi secondi bella giocata di Sosa che sistema la palla a terra col sinistro e col piede destro la indirizza all’incrocio, scheggiando la traversa e facendo gridare al gol i biancorossi. Al 50’ Carcione per il Cassino tenta su punizione ma il tiro del capitano azzurro non impensierisce la retroguardia anagnina. Al 52’ grande opportunità per l’11 di Mancone, Elefante lanciato a rete si presenta solo davanti a Del Giudice, il rasoterra si stampa alla destra del portiere cassinate. Al minuto 57’ Sosa viene in maniera decisiva anticipato in angolo da Mazzei. Al 74’ Del Giudice deve superarsi sulla conclusione, quasi a botta sicura, di Elefante ben servito da Cardinali. Ancora un’occasione per gli ospiti con Cardinali di testa e Del Giudice sempre protagonista. Ci si avvia verso lo 0-0, ma Urbano si gioca la carta Camara. E il giocatore gambiano sfrutta nel migliore dei modi un gran suggerimento di Ricamato per mettere a segno una rete di ottima fattura. Per il giovane giocatore africano una grande gioia dopo un brutto infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi di gioco per quasi tre mesi. Nel prossimo turno Cassino impegnato a Latina, per l’Anagni altra trasferta, stavolta a Portici.

CASSINO: Del Giudice, Centra, Mazzei, Carcione, Orlando (50’ Cocorocchio), De Marco, Darboe, Ricamato, Tribelli (89’ Camara), Abreu (85’ Lombardi), Giglio. A disposizione Della Pietra, Negro, Miele, Salera, Drini, Reali. Allenatore Urbano.

ANAGNI: Giuliani, Scatozza, Cipriani, Pastore, Russo, Ruisso, Sosa (65’ Flamini), Colarietti, Cardinali, Tataranno, Elefante (75’ D’Amicis). A disposizione Bartolelli, Neccia, Pappalardo, Contucci, Ancinelli, Capraro, Dolce. Allenatore Mancone

Arbitro: Passaro di Salerno.

Marcatore: 92’ Camara.

Note: ammoniti Centra, Orlando, Darboe, Cipriani, Colarietti.