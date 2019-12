Lanusei – Anagni 1-2: a segno Elefante e Sosa

Importante successo esterno per l’Anagni che sbanca il Lixium di Lanusei e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza. Nel primo tempo parte meglio l’ Anagni che al 6′ va vicino al gol con Elefante ben servito da Russo ma anticipato al momento della conclusione. Al 10′ la risposta dei padroni di casa con Ladu che ruba palla a Colarieti va in contropiede ma calcia a lato. Al 13′ Flamini da buona posizione calcia sul fondo. Al 26′ i ciociari vanno in rete con Cardinali ma l’arbitro annulla per evidente fuorigioco. Al 35′ punizione di Elefante da fuori aerea ma tiro debole.

Nel secondo tempo parte forte l’ Anagni che al 1′ passa in vantaggio grazie ad una rete segnata dal neo acquisto Elefante su azione d’angolo battuto da Flamini. Il raddoppio dei ciociari al 24′ grazie ad una splendida rete di Sosa che ricevuta palla in zona laterale si accentra facendo partire un bolide che si insacca all’incrocio dei pali. I sardi accusano il colpo e stentano a reagire. Solo al 38′ il Lanusei riesce a realizzare il goal della bandiera con Floris da buona posizione. Troppo tardi per provare a recuperare. La gara finisce con la vittoria per 2-1 dell’ Anagni che torna a sperare nella salvezza.