U14 Falasche Lavinio – De Rossi 2-1

La decima giornata del campionato regionale under 14 vede di fronte il Falaschelavinio e la polisportiva De Rossi.

Il primo tempo si chiude sull’uno a zero per i padroni si casa che si portano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato dal numero 9 Martinelli e assegnato dal direttore di gara per evidente trattenuta del centrale difensivo del De Rossi, una volta vistosi scavalcato dall’attaccante. Poco altro si era visto prima e anche dopo. Da segnalare due sfortunate conclusioni per gli ospiti che si infrangono prima sulla traversa, colpita su azione di calcio d’angolo, e poi con un palo dopo deviazione del portiere su tiro di Castellanos.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, squadra di casa più ordinata che riesce a tenere testa ai disorganizzati tentativi del De Rossi che non impensieriscono l’estremo difensore del Falasche Lavinio. Tale equilibrio viene però interrotto da una staffilata dai 30 metri su calcio di punizione, ben calciata dal subentrato Di Prospero, che batte l’estremo difensore con una letale parabola che si insacca sotto la traversa.

Dopo il pareggio il De Rossi sembra riprendere fiducia ma la squadra di casa, superato il momento, riesce a riorganizzarsi e passa di nuovo in vantaggio direttamente da rilancio del portiere che trova impreparata la difesa del De Rossi e permette a Martinelli di battere per la seconda volta il portiere avversario con un pallonetto da interno area, suggellando così il definitivo 2-1.

In conclusione, vittoria meritata per i padroni di casa che sono stati più compatti affrontando l’incontro con la testa giusta, coinvolgendo nella manovra tutti gli undici e aggiungendo quel pizzico di determinazione in più. Tutte componenti essenziali nel gioco del calcio che sono colpevolmente mancate agli ospiti i quali si ritrovano così scavalcati in classifica.

Alessandro Giannangeli