U14. Tor di Quinto – Atletico Terme Fiuggi 2-0

Un gol per tempo e il Tor di Quinto porta a casa match e tre punti preziosi per mantenere il passo del nutrito gruppo che insegue a distanza il trio di testa (Tor Tre Teste, Roma e Accademia) ormai in fuga.

Ampio turn-over nell’undici di Marra che lascia in panchina Chivu, Lena, Pochini e Passerini senza perdere personalità ed equilibrio; l’Atletico Terme Fiuggi si affida, invece, alle ripartenze e alla vivacità del veloce e tecnico Di Nezza, il migliore dei suoi.

Appena due minuti e i rossoblu vanno subito in gol. Allegrini in uscita sbaglia il rinvio di piede e Serra dai 25 metri lo infila con un preciso pallonetto. Gli ospiti non danno segnali di reazione anche se all’11° Favale dal limite, sugli sviluppi di un angolo, calcia di poco alto. Ma da lì alla fine del primo tempo è un monologo del Tor di Quinto con Malizia, Taranto, Catani, Menichini e Chiappini che sfiorano il raddoppio.

Il 2-0 è nell’aria e arriva puntuale al 10° della ripresa: Chiappini ruba palla sulla trequarti, si invola e appena dentro l’area spiazza il portiere ospite. Il gol mette la parola fine alla partita, il Tor di Quinto controlla con tranquillità fino al triplice fischio grazie anche alla superba presenza del centrale difensivo Piermattei, il vero leader e ‘uomo in più’ della squadra di via del Baiardo.

TeBo