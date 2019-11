U14. Polisportiva Carso – Tor di Quinto 1-0

Ci vuole un episodio o una gran giocata per sbloccare una partita equilibrata e avara di emozioni. Il Carso trova l’una e l’altra alla mezz’ora della ripresa per superare il Tor di Quinto e incamerare tre punti preziosi. Pulci prova un’apertura ma colpisce in pieno il compagno Puggioni, la palla carambola sulla trequarti verso Berdini bravo a controllare e scaricare su Cozzolino che taglia da destra verso il centro e appena dentro l’area lascia partire un fendente che si insacca imparabilmente sul palo opposto. Per l’esterno del Carso Cozzolino un gol che corona una prestazione maiuscola.

Fino a quel momento la partita era scivolata via senza grandi emozioni, complice anche il campo in terra che rende difficili trame ordinate. Non a caso, il Carso privilegia il lancio lungo del portiere De Masi o del centrale Nanni, mentre gli ospiti cercano di uscire con palla a terra. Nel primo tempo, inizia meglio il Carso che ci prova dal limite con Rosci e Berdini ma Persotti controlla in sicurezza. Cresce il Tor di Quinto, nella seconda metà e al 28° prima Lena e poi Passerini, sugli sviluppi di un angolo, cercano di rendersi pericolosi. Nella ripresa, i padroni di casa entrano con altro piglio e pur senza creare particolari occasioni, occupano stabilmente la metà campo ospite. Fino al 30° quando Cozzolino sfrutta alla grande l’occasione maturata da uno sfortunato rimpallo in uscita del Tor di Quinto.

TeBo