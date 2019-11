U14. Torna alla vittoria il Tor di Quinto

Il Tor di Quinto riscatta la sconfitta della scorsa settimana con il Tor Tre Teste ai danni dell’Ottavia che invece anella il terzo ko consecutivo. La gara si sblocca dopo appena sei minuti per un clamoroso autogol di Pietropaolo che per anticipare Lena proiettato a rete infila imparabilmente alle spalle del suo portiere. Gli ospiti accusano il colpo e il primo tempo è dominato dai rossoblù che potrebbero raddoppiare in almeno tre circostanze, con Lena e Chiappini. L’Ottavia prova a reagire nella ripresa e si affaccia con più costanza ed efficacia nella metà campo avversaria. Una punizione bloccata bene a terra da Persotti e una rasoiata poco fuori alla sinistra del portiere, sono le due occasioni che gli ospiti creano nei primi 20 minuti. Ma in contropiede i padroni di casa diventano col passare dei minuti sempre più pericolosi e al 26° arriva il raddoppio: Puggioni pesca bene Catani che entra in area, salta il portiere e appoggia in rete. Vittoria preziosa dei ragazzi di Marra che ora salgono al quarto posto con Dabliu New Team e Ostia Mare Lido a guidare il gruppo di chi insegue il trio di testa (Accademia Calcio, Tor Tre Teste e Roma) che al momento sembrano fare campionato a sé.

TeBo