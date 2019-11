U 14 – De Rossi – G. Castello 0 -2

Nella prima sotto i riflettori al campo De Rossi, si sfidano per la 7′ giornata del girone C regionale under 14, la Polisportiva De Rossi e il Giovanni Castello.

Il primo tempo, molto combattuto, si chiude sull’uno a zero per gli ospiti con un gol di Catanoso a seguito di un fortuito rimpallo in area ribadito in rete dal giovane numero 10 che, trovandosi la porta spalancata, insacca a botta sicura. Vano l’estremo tentativo dei due difensori sulla linea di porta.

La seconda frazione di gioco scivola via senza troppi sussulti in tono con l’umore pigro della serata uggiosa.

La pigrizia viene però squarciata da una prodezza balistica su calcio di punizione del numero 16 Rossetti da poco subentrato che, calciando dalla sinistra col piede sinistro, disegna una traiettoria che va ad insaccarsi sul secondo palo, chiudendo di fatto la partita e fissando il punteggio sul 2 a 0 per gli ospiti.

Gara molto combattuta nel primo tempo e ben giocata dal De Rossi che, peccando di concretezza, non ha poi avuto la forza di rialzarsi dopo il gol subito. Grande merito al Castello che nel secondo tempo ha amministrato con esperienza, portando i 3 punti a casa.

Alessandro Giannangeli