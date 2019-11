U14. Va al Tor Tre Teste il derby delle torri

Il derby delle Torri va all’undici di De Renzo al termine di una gara tirata ed emozionante. Dominio della Tor Tre Teste nel primo tempo che passa però solo su rigore, reattivo e orgoglioso il Tor di Quinto nella ripresa fino al raddoppio che chiude la partita. Ma andiamo con ordine.

Neppure un minuto di gioco e gli ospiti mettono subito le cose in chiaro: Dato dal limite dell’area piccola, spostato alla sinistra della porta, calcia un siluro che Di Ferdinando d’istinto devia sopra la traversa. Quattro minuti dopo ci prova Guccione da fuori area, respinge in tuffo plastico ancora Di Ferdinando che si ripete con i piedi al 24° su una punizione dal limite di Dato. Il Tor di Quinto prova a far respirare la difesa e riesce finalmente ad affacciarsi nella metà campo degli ospiti con tre corner consecutivi. Sul ribaltamento, gli ospiti passano: tocco di mano in area di Pulci, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia Guccione. Il monologo della Tor Tre Teste non si ferma e Metawie, prima, Giardini, poi, vanno ancora vicini al gol.

Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con altra grinta e intensità, pressano alto, recuperano palloni e per venti minuti chiudono nella propria metà campo gli ospiti. Ma sono gli errori difensivi a decidere la partita: al 5° Puggioni non approfitta di uno svarione della difesa ospite e calcia a lato ma, soprattutto, Lena al 20° intercetta il retropassaggio di Guccione per il portiere Costantini bravo in uscita a respingere la conclusione dell’attaccante e ad evitare la frittata. Due minuti dopo, in fotocopia ma sul fronte opposto, Soffientini appoggia male di testa verso Di Francesco, capisce tutto Volpe che insacca con un preciso tocco che scavalca l’estremo difensore del Tor di Quinto.

Il gol subìto raffredda le speranze dei ragazzi di Marra e lancia il Tor Tre Teste all’inseguimento dell’Accademia Calcio Roma nel girone A dei Giovanissimi Regionali – Elìte.

TeBo