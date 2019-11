U 14 – Sport City- De Rossi 1-2

Nei pressi di Trigoria al campo Mendolia sotto un cielo plumbeo, senza però che Giovepluvio ponesse in pratica la sua passeggera minaccia, si è svolta la quinta giornata del campionato regionale under 14, girone C.

Il campo in terra dalle dimensioni non eccessive evoca un calcio d’altri tempi. Infatti la prima frazione di gioco si chiude sullo 0-0 scivolando via tra rilanci a campanile e numerosi falli che, sanzionati dal fiscale direttore di gara, spezzettano continuamente l’incontro. Le poche trame di gioco palla a terra vengono accennate dalla squadra di casa, mentre gli ospiti si distinguono per una clamoroso gol mancato da Pagnotta a porta vuota, frutto dell’unica azione palla a terra.

Il secondo tempo inizia con lo stesso copione del primo: De Rossi che attende lo Sport City per poi ripartire in velocità. In una di queste rapide ripartenze, un fallo laterale battuto velocemente da Pagnotta, trova libero Castellanos all’interno dell’area che con una finta si libera dell’avversario per poi calciare di sinistro a botta sicura, portando in vantaggio gli ospiti alla metà della ripresa. Il De Rossi sembra a questo punto avere il pallino del gioco anche grazie ai cambi che riequilibrano la squadra. I padroni di casa però trovano inaspettatamente il pareggio ad un quarto d’ora dal fischio finale, con un tiro a parabola da fuori area di Agostini che sorprende Iosa, l’estremo baluardo difensivo del De Rossi, violandone l’imbattibilità che durava ormai da più di 2 gare.

L’epilogo della partita avviene a 5 minuti dal termine per merito del centravanti Pagnotta che, riscattando l’occasione mancata nel primo tempo, porta definitivamente in vantaggio gli ospiti con un pregevole destro a giro sul secondo palo da interno area dopo uno scambio con Dell’Orfanello.

Nulla da segnalare fino al triplice fischio, col De Rossi che amministra il risultato rendendo vani i generosi tentativi della compagine di casa.

Partita non bella ma combattuta e 3 punti importanti che proiettano il De Rossi al sesto posto in classifica dopo 5 incontri.

Ale Giannangeli