La stagione della Lazio di Inzaghi tra campionato ed Europa League

Un bilancio tutto sommato più che positivo, quello della Lazio di Simone Inzaghi, che abbiamo visto in questo scorcio di stagione, almeno per quanto riguarda il campionato. Una stagione partita un po’ in sordina, anche per via di un mercato non del tutto soddisfacente, almeno per le principali testate giornalistiche, che però spesso non si traducono in risultati veritieri, quando la palla e la parola passa al calcio giocato. Basterebbe vedere a quanto sta accadendo ad esempio a Milan, Napoli e in maniera speculare, alla Roma stessa, per rendersi conto che tutto ciò che conta, alla fine dei giochi, è il risultato che arriva sul terreno di gioco a fine gara. La Lazio di Simone Inzaghi si gode quindi questo buon momento, dove però la classifica fa emergere come siano tutte lì: Atalanta, Cagliari, e le stesse Fiorentina e Napoli, tutte a contendersi quel quarto posto che vale la qualificazione in Champions League per la prossima stagione, obiettivo stagionale, non dichiarato, quanto ora sperato e cercato.

Le statistiche premiano la Lazio di Inzaghi in questo inizio stagione 2019-2020

I numeri vedono una Lazio determinata a fare bene e a riprendere terreno anche per quanto concerne il gruppo di Europa League, dove i biancocelesti, non si sono sempre espressi al meglio delle proprie potenzialità. Trascinati dalle giocate e dalle reti dei suoi uomini migliori, soprattutto Ciro Immobile, sta attraversando una fase di forma e realizzativa, piuttosto interessante, sia a livello statistico, sia per i risultati raggiunti. Eppure l’inizio di campionato non era stato così brillante, non tanto per il derby con la Roma, terminato 1-1, quanto per la sconfitta con la Spal, arrivata alla terza giornata, che è andata a minare un calendario per una volta non del tutto penalizzante, se si pensa a quello della passata stagione, dove la Lazio, così come il Milan e il Napoli, dovettero iniziare già dalle prime gare ad affrontare le big del campionato; un calendario che diventa sempre più interessante e coinvolgente per squadre come Lazio, Cagliari e lo stesso Verona, neo-promosso ma già con il piglio giusto per via di una serie positiva di risultati ottenuti. Per la Lazio la stagione è stata fin qui caratterizzata da buone prestazioni, malgrado la seconda sconfitta in campionato, contro l’Inter di Antonio Conte, finora battuta solo dalla formazione di Maurizio Sarri. La Lazio, approfittando del momento di involuzione del Napoli di Ancelotti, ha ripreso fiducia, grazie alle reti di Immobile, scalando gradualmente la classifica e arrivando a sfatare il tabù di San Siro, con la vittoria inattesa contro il Milan di Stefano Pioli. Certo, Milan-Lazio non era propriamente una gara facile da pronosticare, un po’ perché la statistica era contro i biancocelesti un po’ perché quando si parla di calcio scommesse di serie A il margine di errore è sempre piuttosto elevato per una gara di questa importanza, specialmente per via del cambio di allenatore della formazione rossonera.

Le dinamiche dominanti per la classifica in divenire del campionato di serie A

Classifica che ora potrebbe diventare ancora più aperta, visto il calendario delle contendenti alla quarta piazza di questa stagione 2019-2020. Lecce, Sassuolo e Udinese, faranno da sfondo, alle gare più impegnative, contro la Juventus in casa e sempre all’Olimpico, contro il Napoli per l’ultimo turno del girone d’andata, quando i giochi e i risultati diranno di più sulle dinamiche e sulle gerarchie di questo campionato. Difficile raccogliere tutti e ventiquattro i punti disponibili, a livello statistico e per l’impegno delle varie gare da disputare, ma è anche vero che chi avrebbe pronosticato questa classifica, con Atalanta, Cagliari e Lazio, posizionate davanti a Napoli, Milan e Fiorentina? Il mercato aveva espresso altre dinamiche e gerarchie, che al momento non sono state rispettate, in un campionato dove non bisogna sottovalutare nemmeno formazioni come la Spal, appunto, e ancora di più le varie Sassuolo, Udinese, Parma o le sorprendenti realtà del Verona e ancora di più la favola del Cagliari, lanciata addirittura in zona Champions.