Vis Artena – Cassino 1-1: in rete Martorelli e Prisco

Finisce in parità il match giocato a Lariano tra Vis Artena e Cassino. L’1-1 che matura nell’impianto romano è un risultato sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo nel corso dei novanta minuti. Una partita fortemente condizionata dal vento che non ha lasciato scampo ai giocatori in campo per tutta la durata dell’incontro. Nel Cassino torna dal primo minuto il capitano Carcione che ha scontato il turno di squalifica e dopo alcune settimane in difesa si rivede Centra. Gli azzurri per confermarsi dopo la vittoria col Ladispoli, la Vis Artena per tornare al successo davanti al pubblico amico dopo aver fatto bene soprattutto in trasferta. L’inizio del match, anche a causa del maltempo, non è dei più esaltanti. Il ritmo non è particolarmente alto e non ci sono particolari pericoli per i due portieri. Per il Cassino Tribelli mette più di una volta in apprensione la retroguardia romana non riuscendo però a trovare il guizzo vincente. La squadra di casa contiene bene le avanzate dell’11 di Urbano, anche per la strategia del tecnico Campolo che dopo venti minuti sostituisce ben tre giocatori, non essendo soddisfatto di quello che sta accadendo in campo. Nella ripresa il match si vivacizza maggiormente e le due squadre sono più votate all’attacco. Il Cassino prova a creare qualche grattacapo a Chinappi e compagni con Tribelli e Abreu, ma la mira non è delle migliori. Al minuto 65 il risultato si sblocca. Il fischietto piemontese comanda una punizione dal limite, in posizione decentrata per la Vis Artena. Sul punto di battuta di presenta Martorelli che indovina la traiettoria giusta, superando Della Pietra, che si tuffa alla sua destra ma non riesce a toccare il pallone.

Dunque vantaggio per la Vis Artena e strada in salita per gli uomini di Urbano che ora hanno venticinque minuti per provare a trovare la strada del pari. E l’occasione giusta arriva al 77’. Umberto Prisco, da poco in campo, sfrutta nel migliore un assist dal fondo e infila Manni con un preciso tiro sotto l’incrocio. Per l’attaccante campano quinta rete in campionato, ma soprattutto la prima su azione. Una vera e propria liberazione per il centravanti napoletano che nelle ultime settimane era finito in panchina dopo diverse prestazioni poco esaltanti. Finora era andato in rete solo su calcio di rigore, oltre ad averne sbagliato un quinto e una rete dubbia annullata nel match inaugurale con il Portici. Un gol quello di ieri che sicuramente farà bene al morale di un giocatore così importante per il Cassino. Nel finale gli azzurri sembrano avere maggiore voglia di vittoria e si riversano in avanti alla ricerca della seconda rete. L’arbitro che in precedenza aveva espulso per una doppia ammonizione dubbia Chinappi, usa lo stesso metro con Carcione e le due squadre restano in dieci uomini. Tribelli ha una buona chance per andare in rete, ma il match termina in parità. Un buon risultato, quello maturato a Lariano, peccato per l’ennesima espulsione stagionale. Quasi sempre in trasferta la squadra di Urbano non è riuscita a concludere il match in undici uomini e nel prossimo incontro, in programma al Salveti con il Budoni, mancherà ancora una volta capitan Carcione, che sarà squalificato dal giudice sportivo. I punti in classifica sono ora sedici, a tre dalla zona playoff. Dopo dieci giornate di campionato e con una squadra così giovane, il risultato raggiunto finora è sicuramente buono. Il rendimento in trasferta è decisamente positivo, ora ci si aspetta qualcosa in più tra le mura amiche.

VIS ARTENA: Manni, Sakaj, Paolacci, Martorelli, Montesi, Chinappi, Gori, Sabelli, Delgado (36’ pt D’Alessandris), Tocci (36’ pt Cataldi), Pagliaroli (36’ pt Prandelli). A disposizione: Basile, Pace, D’Angeli, Ciotoli, Fibiano, Cucciari. Allenatore: Campolo.

CASSINO: Della Pietra, Centra, Carcione, Mazzei, De Marco, Darboe, Tomassi (75’ Cocorocchio), Orlando (75’ Prisco), Ricamato, Tribelli, Abreu (82’ Palombi). A disposizione: Trani, Montanaro, Negro, Miele, Salera, Drini. Allenatore: Urbano.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo.

MARCATORI: 65′ Martorelli, 77′ Prisco.

NOTE: espulsi: al 78’ Chinappi e all’81’ Carcione