Team Nuova Florida – Anagni 4-0:

Un 4-0 per i locali che non lascia recriminazioni per i ciociari apparsi poco grintosi e confusionari. Gli anagnini con questa sconfitta restano a soli 6 punti in classifica ed occupano il penultimo posto. Troppo poco in 10 gare per poter sperare nella salvezza del campionato nazionale di serie D, girone G. Mister Mancone dovrà lavorare molto sull’aspetto mentale della squadra che dovrà giocare con più attenzione e maggiore cattiveria agonistica. Troppi errori difensivi. La gara non era partita neanche male per gli anagnini che avevano creato anche qualche buona occasione con Capuano e Flamini, ma alla prima disattenzione Nuova Florida in vantaggio su rigore per un fallo commesso da Pappalardo. Trasformava al 27′ Tisei. L’Anagni provava a reagire creando qualche buona occasione non sfruttata. Ma l 12′ della ripresa arrivava il raddoppio di Sabatini.