Vittoria di rigore per il Tor di Quinto (U14)

Basta un rigore al Tor di Quinto per superare l’Aprilia Racing Team e portare a casa tre punti preziosi.

I rossoblu lasciano inizialmente in panchina diversi titolari, tra cui il bomber Lena, e partono subito forte, schiacciano gli ospiti nella propria metà campo e tengono in mano il gioco. Ma le occasioni non arrivano. Serve un episodio per sbloccare il match. E l’episodio arriva al 26° quando Pochini viene atterrato in area: rigore che Pulci trasforma.

Quattro minuti dopo l’occasione del raddoppio con Malizia che gira alto dal limite sugli sviluppi di una punizione.

Nella ripresa, la pressione dei padroni di casa cala vistosamente e l’Aprilia conquista campo e coraggio. Al 16° il primo squillo con Passerini che anticipa a due passi dalla linea della rete un facile tap in di Morano. Ma la grande occasione arriva in pieno recupero quando Trovato s’invola sulla sinistra e crossa per Mascali che all’altezza del dischetto spara alto. Il Tor di Quinto ringrazia e tira un sospiro di sollievo. Ma l’applauso finale va ai ragazzi dell’Aprilia per averci provato fino all’ultimo.

TeBo