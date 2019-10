U14 prov. Scuola dei leoni – Pol. De Rossi 3-3

Nella domenica mattina post cambio dell’ora, su campo in erba ampiamente bagnato dalla rugiada si affrontano la compagine gialloblu contro la formazione del De Rossi.

Primo tempo che vede una netta supremazia della squadra di casa che si chiude sull’1 a 0 grazie all’ottimo portiere rossoblu Vandilli e due traverse colpite dai padroni di casa.

Il secondo tempo vede immediatamente il raddoppio della squadra di casa per la quali i 3 punti sembrano già acquisiti. Ma da posizione defilata Giannangeli riapre la partita su punizione con uno splendido tiro a giro. Il De Rossi ci crede di più, ma su contropiede, con uno splendido assist del numero 10 Borghesi, la scuola dei leoni allunga nuovamente le distanze e sembra chiudere definitivamente la partita. Ma non hanno fatto i conti con Giannangeli che sale in cattedra e, prima con un destro da fuori area che si insacca sotto la traversa, e poi su rigore conquistato da Ladisi, pareggia i conti.

Nel finale arrembaggio della squadra con i colori del Frosinone, che però si infrange contro il subentrante portiere Antonelli. Risultato finale 3 a 3, buona partita della Scuola dei Leoni che però ha trovato davanti lo straripante destro di Giannangeli che con la sua tripletta personale si porta a casa il pallone e 1 punto d’oro.

Marco Iosa