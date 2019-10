U 14 – De Rossi- Nettuno 3-0

Nell’ultimo pomeriggio di ora solare, sotto un forte sole ignaro dell’autunno avanzato, è andata in scena nel quartiere Appio Latino la sfida tra la Polisportiva de Rossi ed il Nettuno, per la quarta giornata del campionato regionale under 14, girone C.

Passa subito in vantaggio la squadra di casa con un rigore assegnato dal giudice di gara per fallo su Castellanos e trasformato con freddezza da De Luca.

Annullata poi una rete per dubbio fuorigioco a Castellanos. Il giovane esterno si fa giustizia da solo dopo pochi minuti entrando prepotentemente in area ed insaccando la sfera con un tiro imparabile tra portiere e traversa.

Il primo tempo si chiude sul 3 – 0 per merito del capocannoniere Terrazzano che, al termine di una pregevole triangolazione, deposita la palla in fondo alla rete dopo aver dribblato il portiere in uscita.

Visto il risultato ormai acquisito, il secondo tempo scivolerebbe via senza emozioni. Salgono invece sugli scudi i portieri del De Rossi (Vandilli sostituisce Iosa nel finale) che parano entrambi i rigori assegnati agli ospiti. Vandilli in realtà riesce nell’impresa di parare anche il rigore fatto ripetere dall’arbitro per un’irregolarità, mantenendo così la porta inviolata per il secondo clean-sheet consecutivo della stagione.

