Roma e Lazio, due vittorie significative

Tornano a sorridere le squadre capitoline dopo il nefasto giovedì europeo. Una Roma, decimata dalle assenze e ancora in grande emergenza,riesce ad imporsi per 2-1 sul Milan di Pioli, che rimedia la prima sconfitta della sua gestione. La Lazio sbanca il Franchi portando a casa una vittoria tanto meritata quanto fondamentale. La squadra di Fonseca si porta a -1 dalla zona Champions avendo la meglio su un Milan ancora troppo bloccato a livello mentale e vittima di errori banali sopratutto in fase difensiva. Il tecnico portoghese ripropone Mancini in mediana con Veretout, con Fazio centrale di difesa al fianco di Smalling, e Pastore nel ruolo di trequartista. Il primo tempo sembra scorrere via senza acuti, come se le squadre avessero timore di farsi male, fino al lampo di Dzeko che, lasciato completamente solo dalla difesa ospite, batte facilmente Donnarumma.

Da lì in poi è la squadra di casa a sfiorare il raddoppio con Pastore e Smalling ma, proprio nel momento di maggior pressione giallorossa, è il Milan a trovare il gol con Theo Hernandez che è abile a inserirsi nell’area della Roma e mettere il pallone alle spalle di un incolpevole Pau Lopez . L’1-1 dura però solo pochi minuti: Calabria perde un sanguinoso pallone nelle retrovie spalancando la strada a Zaniolo, che trova il gol partita. Pioli prova a riacciuffare il pari inserendo Piatek, ma non riesce a raddrizzare il match. Finisce così 2-1 con la Roma che trova tre punti fondamentali per la corsa Champions.

Torna alla vittoria anche la Lazio, interrompendo così la striscia di sei risultati utili consecutivi della Fiorentina.

La gara è da subito spettacolare con occasioni da ambo le parti . E’ la Lazio a passare in vantaggio con il “ Tucu” Correa che , ben servito da Immobile , è freddo nel saltare Dragowski e appoggiare in rete.

La Viola però non sta a guardare e trova subito il pari con Chiesa, che infila l’estremo difensore ospite raccogliendo l’ottimo assist di Ribery.

Tanto vivace la prima frazione, tanto bloccata la ripresa con le due compagini che finiscono per annullarsi a centrocampo. Sono veramente poche le emozioni fino al minuto 89 , in cui si decide la partita: Immobile, su cross dalla sinistra di Lukaku , incorna in rete, mandando in estasi il settore ospite. Ci sarebbe anche l’occasione per l’1-3 al 95’ con Caicedo che fallisce clamorosamente un calcio di rigore, calciando addosso al portiere viola .

È l’ultimo squillo di una gara fondamentale per i biancocelesti che si portano così a -1 dai cugini e proseguono la rincorsa all’Europa che conta.

Lorenzo Cascini