Anagni – Trastevere 0-1: nella ripresa a segno Bertoldi

Brutta sconfitta casalinga al Tintisona di Paliano per il Città di Anagni di Davide Mancone superato 1-0 dal Trastevere nel derby laziale valido per la nona giornata di andata del campionato nazionale di serie D, girone G. Una sconfitta pesante non tanto per il risultato, un goal di scarto, ma per la classifica. Gli anagnini infatti restano al penultimo posto con solo sei punti anche se nel giro di tre punti hanno ben cinque squadre davanti. Ma fa male il fatto che la squadra di Mancone soprattutto davanti al proprio pubblico fa fatica non riuscendo a finalizzare l’enorme mole di gioco prodotta.

Non mancano poi gli errori individuali e del reparto difensivo che spesso condannano la squadra a sconfitte che non meriterebbe. La cronaca della gara di ieri si apre con una occasione per il Trastevere guidato dal romano, ma ciociaro d’adozione, Fabrizio Perrotti. Sannipoli al 4′ mette al centro per De Julis che conclude trovando però Giuliani pronto alla parata.

La replica anagnina con Flamini all’11’ che pesca in area Cardinali che di testa impegna Cavalli Al 20′ Flamini per Capuano che però conclude debole. Al 30′ ancora Flamini conclude bene ma la palla esce di poco. Il tempo si chiude con scontri soprattutto a centrocampo e poche occasioni da rete. Nella ripresa invece, al 20′ ottimo assist di Russo per Cardinali pescato però in fuorigioco. Al 26′ lo stesso Russo veniva espulso per doppia ammonizione. Al 28′ il goal della vittoria del Trastevere con Bertoldi di testa su cross di Tarantino. Una doccia fredda per gli anagnini che in inferiorità numerica accusavano il colpo ed erano capaci di reagire. Al 28′ il goal della vittoria del Trastevere con Bertoldi di testa su cross di Tarantino. Una doccia fredda per gli anagnini che in inferiorità numerica accusavano il colpo ed erano capaci di reagire. I romani invece controllavano al meglio la partita e senza strafare portavano a casa tre punti importanti. Domenica per gli anagnini trasferta sul campo del Team Nuova Florida.

Città di Anagni: Giuliani, Tataranno, Cipriani, Pastore, Casavecchia, Russo, D’amicis (dal 37’s.t. Colarieti), Capuano (dal 28’s.t. Pagliarini), Cardinali, Flamini (dal 43’s.t. Pappalardo), Neccia (dal 28’s.t. Dolce). A disposizione: Bartorelli, Pappalardo, Capodanno, Dolce, Contucci, Rosi, Pagliarini, Colarieti, Ancinelli. Allenatore Davide Mancone.