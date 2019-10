U14 Grifone Monteverde – Tor di Quinto 1-1

Finisce 1-1 tra Grifone Monteverde e Tor di Quinto con i gol di Rossi Trevisani e Lena. Meglio i padroni di casa nel primo tempo che non sfruttano l’immediato vantaggio, crescono gli ospiti nella ripresa che rischiano di prendersi l’intero bottino a un fiato dal triplice fischio.

Nel complesso, una partita viva, gagliarda, giocata con grande grinta soprattutto a centrocampo.Pronti, via e il Grifone va subito in gol. Siamo al 4°, grande galoppata di Capogreco che taglia da destra verso il centro e poco fuori area scarica all’altezza del dischetto per Rossi Trevisani che non può sbagliare. Il vantaggio galvanizza l’undici di casa che sembra poter controllare la partita e al 26° prova a raddoppiare con Cimaglia, ma il suo gran sinistro dai 20 metri è deviato in angolo da Di Ferdinando.

Ma due minuti dopo la partita cambia, quasi in modo inaspettato. Lena si invola sulla sinistra, entra in area e da posizione molto defilata, quasi a fondo campo, inventa un tiro-cross che scavalca Ciardi e si infila sul lato opposto. E’ il pareggio.

Il secondo tempo non riserva particolari emozioni anche se le due squadre continuano a darsi battaglia e a provare a vincerla. E l’impresa quasi riesce agli ospiti al 34°: Chiappini va via sulla sinistra e dal fondo mette un gran cross che il portiere del Grifone devia ma non trattiene, la palla balla a centro area, ci si avventa Passerini che di destro spara incredibilmente alto sopra la traversa. Alla fine, il pari mette tutti

d’accordo.

TeBo