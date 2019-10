U14 – Champions Club – De Rossi 0-2

Il campo in terra della giovane compagine di Acilia, inusuale per gli atleti post millennials, ha avuto il suo contributo nel determinare la qualità di gioco. Non si sono infatti viste le solite trame palla a terra ma alla fine è il De Rossi ad aggiudicarsi l’intera posta in palio riportando i 3 punti ed il primo clean sheet, nella capitale.

Primo tempo di studio, nel quale la squadra ospite ha avuto una supremazia territoriale, ma senza creare di fatto palle gol. La squadra di casa raccolta in difesa ha provato qualche volta ad affacciarsi dalle parti di Iosa senza però creare pericoli, se non allo scadere del primo tempo con un tiro da posizione angolata che è andato a baciare la traversa.

La vittoria è maturata nel secondo tempo con un pregevole rasoterra di terrazzano (capocannoniere della squadra con 3 gol totali) che, stoppando in area il pallone dopo un’incertezza della difesa, insacca con sul primo palo rendendo vano il tuffo del portiere. Il raddoppio avviene poco dopo per merito di Pagnotta che al termine della solita straripante progressione entra in porta col pallone siglando il definitivo 2-0, senza che il difensore prima ed il portiere poi riescano ad arginarne la devastante progressione.

A.G.