Grande prestazione del Trastevere, che riscatta le ultime due sconfitte consecutive, vincendo per 3-1 sul campo del Cassino, imbattuto prima di questa giornata di campionato. In avvio però sono proprio i padroni di casa a partire forte: dopo 3 minuti Tribelli colpisce la traversa, ma è proprio a Tribelli al 5′, ad approfittare di un’indecisione di Calisto, e superare Cavalli. Sempre Tribelli al 10′ costringe Cavalli ad una grande parata, con cui il Trastevere evita il doppio svantaggio. Proprio Calisto però si guadagna al 12′ un penalty, dopo una bellissima azione personale, fermata irregolarmente da Tomassi in area di rigore. Dal dischetto Lorusso non sbaglia per il provvisorio 1-1.

In chiusura di tempo il Trastevere passa in vantaggio grazie a De Iulis, che di testa supera Della Pietra, sfruttando un cross dell’under Iannoni. Nella ripresa il Trastevere controlla senza particolari problemi. Tajarol ha la grande occasione per chiudere la partita, ma la sua conclusione dall’altezza del dischetto del rigore, termina fuori di poco. Ci prova anche Bergamini, che conclude però alto. Non sbaglia invece il neo entrato Marco Neri, che in pieno recupero, realizza in contropiede la rete del definitivo 3-1. Un’importante iniezione di fiducia per gli uomini di mister Fabrizio Perrotti, dopo un periodo certamente non positivo. Ma il Trastevere è vivo, e lo ha dimostrato vincendo su un campo molto difficile, infliggendo la prima sconfitta stagionale alla squadra di casa.

Soddisfatto mister Perrotti a fine gara:

“Venivamo da un momento difficile, forse eravamo anche nervosi. Siamo partiti male, ma siamo riusciti a rimetterci in carreggiata grazie al calcio di rigore. Dopo la gara l’abbiamo fatta noi, fermando quelli che erano i principali giocatori del Cassino come Tribelli e Prisco. Abbiamo affrontato una squadra giovane e ben messa in campo da un mister preparato come Corrado Urbano. Il campionato è molto duro, e questa è una tappa importante per noi, per poter ripartire col giusto entusiasmo, attraverso una vittoria che ci dà morale. Sicuramente veniamo da un periodo in cui dovevamo fare di più, però ora bisogna mettersi alle spalle quel momento e ripartire da questa prestazione.”

IL TABELLINO

CASSINO – TRASTEVERE 1-3CASSINO: Della Pietra, Cocorocchio, Negro (18′ st Palombi), Ricamato, Tribelli, Abreu, Tomassi (30′ st Di Sotto), Orlando (18′ st Montanaro), Mazzei, Darboe (3′ st Prisco), De Marco (44′ st Miele). A disp. Liberatori, Salera, Drini, Reali.

All. Corrado Urbano

TRASTEVERE: Cavalli, Barbarossa, Calisto, Capodaglio (43′ st Bassini), Tarantino, Lucchese, Bertoldi (26′ st Tajarol), Iannoni (38′ st Cervoni), De Iulis (37′ st Bergamini), Sannipoli, Lorusso (36′ pt Neri). A disp. Falconi, Ricci, Marini, Sordilli.

All. Fabrizio Perrotti

Arbitro: Taricone (sez. di Perugia)

Assistenti: Francesco Scifo (sez. di Trento) e Nicola Morea (sez. di Molfetta)

RETI: 5′ Tribelli (C), 13′ Lorusso (T) su rig., 41′ De Iulis (T), 49′ st Neri (T).

NOTE: ammoniti Darboe, Negro, Palombi, Sannipoli, Cavalli. Espulso Palombi (C) al 35′ st, e il dirigente accompagnatore Coppola (C). Spettatori 400 circa.

ufficio stampa Trastevere