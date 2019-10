Tor di Quinto – Trastevere (U14) 0-0

Finisce in parità la sfida al campo Testa tra Tor di Quinto e Trastevere. Partita combattuta, con predominio territoriale dei padroni di casa ma poche occasioni da rete.

Il Tor di Quinto cerca fin dal principio di imporre il suo gioco fatto di pressing alto e velocità, ma pecca spesso in precisione; gli ospiti invece cercano di contenere per ripartire in contropiede, ma raramente nel primo tempo riescono a sviluppare trame offensive efficaci. Il risultato è tanta battaglia a metà campo ma portieri raramente impegnati. Una sola grande opportunità per il Tor di Quinto su calcio da fermo al 34° quando Pulci indirizza a rete una punizione dal lato corto dell’area di rigore cogliendo la traversa. Nella ripresa, i ritmi si abbassano e il Trastevere riesce a farsi vedere con maggiore continuità. E all’11° sfiora il gol: sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla schizza bassa a sinistra di Persotti che schiaffeggia ed evita guai. Il Tor di Quinto continua a provarci e il pericolo maggiore lo crea un difensore degli ospiti che per anticipare gli avversari devia appena a lato della propria porta.

Alla fine, è un punto a testa ma per i padroni di casa resta la sensazione di un’occasione persa.

TeBo