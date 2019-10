De Rossi – Fonte Meravigliosa (U14 reg.) 2 – 2

Ha avuto luogo quest’oggi, nel suggestivo contesto del parco della Caffarela, l’incontro tra la Polisportiva De Rossi e il Fonte meravigliosa valido per la seconda giornata del campionato giovanissimi regionale Under 14, girone C.

La formazione di casa, schierata da Mister Proietto con una inedita difesa a tre per sopperire all’assenza dello squalificato Pagnotta, sembra non risentire della pesante assenza tanto da portarsi in vantaggio con un gol di Andreoli, per poi controllare il risultato fino alla fine del primo tempo sfiorando anche il raddoppio appena prima dell’intervallo.

Nella seconda frazione di gioco la pressione della squadra ospite si fa più decisa tanto da portare al pareggio del giovane Iuliano, con un tiro spiovente da fuori seguente ad una ribattuta della difesa. Il De Rossi non si perde d’animo e, subito dopo, al termine di una veloce triangolazione, si riporta in vantaggio con Terrazzano.

Il pareggio del 2-2, che suggella il risultato finale, viene siglato da Ascolese nei minuti finali dopo un batti e ribatti in area.

Da segnalare un calcio di rigore finito sul palo nei minuti finali che impedisce al De Rossi di acquisire la posta piena.

A.G.