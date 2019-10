Asd Magnitudo: Boncori “Occhio al Semprevisa, per noi obiettivo salvezza”

Uno stop pesante quello subito dalla Magnitudo di Daniele Boncori che, nella prima uscita stagionale, è stata battuta in casa per 1-6 dal Villa Adriana, temibile formazione del girone F di Prima Categoria: “È stata una sconfitta che ci ha fatto male, conoscevamo la loro forza ma nessuno si aspettava questo risultato, abbiamo commesso molti errori individuali che hanno condizionato la partita, ma fa parte del gioco.”

Nel prossimo turno la formazione di Boncori affronterà la Semprevisa,: “Una formazione temibile, sicuramente una delle squadre più attrezzate per la lotta al vertice. Ho usato uno slogan in settimana, quello di resettare il tutto e ripartire immediatamente, siamo consapevoli della nostra forza ed abbiamo un gruppo coeso e pronto a rilanciarsi.” Una speranza per il tecnico, che crede nei suoi ragazzi e spera di raggiungere al più presto l’obiettivo prefissato:” Vogliamo raggiungere prima possibile la ‘famosa’ quota 40 punti che significherebbe salvezza. Siamo in un girone molto complicato ma vogliamo salvarci. Viviamo alla giornata e valutiamo gara dopo gara quelle che saranno le nostre potenzialità.“