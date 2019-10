Partita spettacolare e vivace al Dall’Ara tra i biancocelesti di Inzaghi e i rossoblu di Mihajlovic, applauditissimo da entrambe le tifoserie .

Dopo due vittorie consecutive la Lazio si ferma, perdendo una ghiotta chance.

I felsinei galvanizzati dal ritorno in panchina del mister partono fortissimo sfiorando a più riprese il vantaggio e poi trovandolo con un preciso colpo di testa di Krejci , ben servito a centro area da Orsolini. Al vantaggio del Bologna risponde, appena due minuti dopo, il solito Ciro Immobile con un gran guizzo che ristabilisce la parità. In un primo tempo senza pause, giocato a viso aperto dalle due compagini è ancora la difesa bianco celeste a soccombere: Sul palo colpito da Svanberg, è Palacio il più lesto a fiondarsi sul pallone e battere Strakosha. Non si fa in tempo a respirare che i ragazzi di Inzaghi trovano il pari, ancora con Immobile che con il piatto trafigge l’estremo difensore di casa.

Nel secondo tempo le squadre tirano il freno, complici anche le espulsioni di Leiva per la Lazio, doppio giallo e di Medel per il Bologna, che ferma irregolarmente il “ Tucu “ Correa lanciato a rete.

Continuano a piovere occasioni da una parte e dall’altra, con entrambi i portieri costretti a superarsi per mantenere il punteggio invariato.

Al minuto 86 arriva l’episodio che potrebbe cambiare le sorti della sfida: Acerbi viene atterrato in area e per Orsato è calcio di rigore. Dal dischetto va Correa, uno dei migliori in campo, che calcia di potenza centrando la traversa. La così getta al vento un’occasione di portarsi 3 punti a casa.

Inzaghi può sorridere sia per un Immobile in grande spolvero, in testa alla classifica marcatori del campionato con 7 gol sia per la reazione dei suoi ragazzi. Da rivedere la fase difensiva e la concretezza in zona gol. I presupposti per migliorare ci sono tutti, fondamentale sarà però la continuità di rendimento della squadra.

Lorenzo Cascini