Sotto un sole autunnale nell’antica Littoria ha avuto luogo l’ultimo incontro del girone C Giovanissimi regionali Under 14. Nonostante fosse l’ultima, per i giovani atleti è stato il primo confronto di livello agonistico e l’emozione palpabile si è percepita fino in tribuna.

2-2 il risultato finale con grande rammarico per la compagine capitolina che, trovandosi in svantaggio dopo pochi minuti, è riuscita a ribaltare il risultato con due pregevoli pallonetti di Terrazzano prima, che ha approfittato di uno svarione difensivo e Pagnotta poi che, al termine di un’azione solitaria, deposita la palla in fondo al sacco ingannando l’incolpevole portiere.

In precedenza la squadra di casa si è portata in vantaggio con un tiro da fuori area di Dell’Onto che ha ingannato il giovane estremo difensore romano.

C’è da dire che il risultato finale è stato pesantemente condizionato dall’arbitraggio che nel corso del secondo tempo e con il de Rossi in vantaggio, prima ha annullato per fuorigioco una rete di Castellanos che approfittava della ribattuta della traversa dopo un potente tiro su calcio di punizione da parte di De Luca. Poco dopo ha espulso pagnotta per proteste dopo l’ennesimo fallo subito ma non sanzionato.

In seguito la squadra di casa raggiunge il pareggio con un colpo di testa di Mannarelli che approfitta di uno spiovente successivo a dubbio calcio di punizione dal limite dell’area.

C’è anche da segnalare un altra espulsione per il De Rossi (stavolta a carico dell’allenatore in seconda) ed un rigore non trasformato dalla squadra di casa a pochi minuti dalla fine ed assegnato tra vibranti proteste.

A.G.