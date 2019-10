Lena e Pochini firmano la vittoria del Tor di Quinto in casa della Dabliu New Team al termine di una gara equilibrata. Ospiti in vantaggio dopo appena un minuto: errore nel disimpegno difensivo del Dabliu, Lena è lesto ad approfittarne e appena dentro l’area supera Innocenti. I padroni di casa reagiscono e all’8° Cioccoloni trova un varco a centro area ma il portiere del Tor di Quinto, Di Ferdinando, non si fa sorprendere. Poi, sette minuti dopo, deve superarsi per deviare sopra la traversa un gran tiro da fuori area.

La pressione costante del Dabliu viene premiata al 29° quando su un cross dalla destra, Mirra è bravo a deviare in rete dopo un mancato intervento della difesa degli ospiti. Il Tor di Quinto inizia bene anche la ripresa e all’8° Pochini raccoglie una punizione battuta dalla trequarti e supera con un gran tocco Innocenti. La reazione del Dabliu è meno veemente del primo tempo ma al 25° l’episodio che decide la partita. Giansiracusa alza troppo il piede in area per anticipare Maka e lo colpisce alla testa. Per l’arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Ma Mirra non ne approfitta e il suo destro viene respinto da Di Ferdinando, bravo a intuire le intenzioni dell’attaccante del Dabliu. Un errore che spegne i ragazzi di Roscioli e consegna i primi tre punti della stagione al Tor di Quinto.

M.P.