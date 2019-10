Roma VIII, Under 15 provinciale: Fusco “La società ci ha chiesto un campionato di vertice”

Tra i vari gruppi (molto promettenti) che compongono il settore giovanile agonistico della Roma VIII, c’è quello dell’Under 15 provinciale che è stata affidata a Marco Fusco. L’allenatore, che ha appena subito un intervento al ginocchio e che sarà costretto ai box per qualche giorno, descrive la conformazione del suo gruppo.

“Molti ragazzi, come il sottoscritto, arrivano dal Giardinetti con cui la Roma VIII ha instaurato una proficua collaborazione. Conosco le qualità di diversi elementi e quindi sono convinto che si possa fare una buona stagione. Obiettivi? La società è ambiziosa e ci ha chiesto di fare un campionato di vertice, noi proveremo ad accontentarla…”. Fusco spende parole importanti per il club dove è approdato in questa stagione: “Alla Roma VIII ho trovato un bell’ambiente e personalmente mi trovo bene con tutti”.

Il campionato è ancora piuttosto lontano, visto che l’Under 15 provinciale partirà solamente il prossimo 20 ottobre. “Abbiamo ancora qualche settimana per migliorare alcuni meccanismi e magari completare la rosa con qualche innesto, anche se sono già molto soddisfatto dei ragazzi che ho a disposizione” rimarca Fusco che promette di tornare al campo al più presto. “Questa operazione è stata imprevista, ma spero che la degenza sia veloce e che possa ritornare al più presto al fianco dei ragazzi”. In attesa dell’esordio in campionato, l’Under 15 provinciale della Roma VIII proseguirà a prepararsi tramite alcune amichevoli. Domenica scorsa la squadra capitolina ha ceduto in casa per 3-1 contro il Testaccio, andando a bersaglio con De Paola. La squadra tornerà a giocare sabato sul campo dell’Atletico Morena per un immediato riscatto e per riprendere il cammino verso il debutto ufficiale.