Roma e Lazio: torna il sereno

Torna a il sereno per le squadre capitoline dopo un turno infrasettimanale da dimenticare. La Lazio finalmente capitalizza le occasioni create senza gravi amnesie difensive e rifila un 4-0 ad un Genoa sempre più in crisi. La Roma espugna il “Via del Mare” di Lecce grazie alla firma del solito Dzeko.

I biancocelesti partono subito forte mettendo alle corde un Genoa privo di interpreti come Schone e Pinamonti; la gara infatti si indirizza subito a favore dei ragazzi di Inzaghi che passano grazie a Milinkovic Savic che, ben servito da Immobile, trafigge l’estremo difensore rossoblù.

La squadra di casa rimane in controllo in controllo del match sfiorando in più occasioni il raddoppio ma concede anche qualche ripartenza di troppo agli ospiti che sfiorano il pari con Romero e Cassata.

Al minuto 40 arriva quindi il raddoppio laziale con Radu che batte l’omonimo numero 1 ospite con un missile dal vertice sinistro .

La ripresa è interramento di marca biacoceleste. I padroni di casa trovano prima il terzo gol con il nuovo entrato Caicedo e poi la chiudono definitivamente con Immobile che torna al gol dopo una settimana complicata. Da sottolineare l’abbraccio del numero 17 con Inzaghi, a simboleggiare una pace ritrovata che permette alla Lazio di scacciare i malumori e tornare a essere protagonista nella corsa Champions.

Dall’altra parte la Roma trova un successo fondamentale su un campo ostico come quello di Lecce.

La Roma come prevedibile fa la gara, conduce il gioco contendendo però qualche ripartenza ai padroni di casa, molto propositivi ma mai realmente pericolosi.

L’inizio del match è molto vispo con un’occasione per Kolarov e un rigore reclamato dagli ospiti per un dubbio tocco con la mano di Lucioni. Gli ospiti tengono il pallino del gioco senza mai trovare un guizzo per impensierire Gabriel.

Nella ripresa la Roma parte con ben altre intenzioni prima sfiorando il vantaggio con Mkhitaryan poi trovandolo con Dzeko, imbeccato proprio dall’Armeno con una palla perfetta che il numero 9 deve solo spingere in rete di testa.

Trovato il gol la Roma migliora nella gestione ma non riesce a chiuderla. Il Lecce non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Pau Lopez anzi è la Roma a sfiorare a più riprese il colpo del ko. La squadra di Fonseca avrebbe le occasioni per chiuderla ma prima Kolarov si fa respingere un calcio di rigore da Gabriel ( causato da una mano netta in aria salentina) poi é Zaniolo a sprecare una clamorosa occasione. Nelle file giallorosse da registrare il brutto infortunio subito da Lorenzo Pellegrini che dovrà stare lontano dai campi per almeno un mese.

Dopo lo stop interno la Roma riparte con qualche certezza in più, portando a casa un successo di vitale importanza.

Lorenzo Cascini