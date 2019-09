Cassino – Arzachena 1-1: Abreu a segno

Finisce in parità tra Cassino e Arzachena una sfida che gli azzurri avrebbero potuto vincere ma che nel finale hanno rischiato anche di perdere. Per questo l’1-1 finale va accettato di buon grado anche perché permette alla squadra di Urbano di restare imbattuta a due punti dalla capolista Turris. Il tecnico cassinate inserisce Salera al posto dello squalificato De Marco.

La partenza per Carcione e compagni è buona e dopo tre minuti c’è già la possibilità di passare in vantaggio. Sirigu la tocca con una mano in piena area, è rigore. Stavolta però Prisco è ipnotizzato dal bravo portiere sardo che blocca il rasoterra dagli 11 metri dell’attaccante campano. Gli azzurri risentono dell’errore dal dischetto e l’Arzachena prende coraggio. Santinon ha la palla del vantaggio ma Della Pietra non si lascia sorprendere. Al 19′ però la difesa cassinate non è impeccabile, ne approfitta Pozzebon per andare in rete per lo 0-1 sardo. Il gran caldo condiziona il match con la squadra di casa meno brillante del solito e che si fa viva solo prima dell’intervallo con una conclusione poco fortunata di Prisco.

Urbano, per il gioco degli Under, sacrifica Della Pietra e lancia tra i pali l’esordiente Trani. Questo per permettere il cambio tra Salera e Abreu. Passano 35 secondi e proprio l’attaccante portoghese pareggia i conti, sfruttando un errato disimpegno della retroguardia ospite. Fa festa il Salveti, ma poco dopo Mannone sfiora il nuovo vantaggio ospite. Il Cassino è decisamente più pimpante e sfiora il la rete del 2-1 tre volte con Tribelli, che forse è troppo egoista al momento di calciare in porta. Anche Abreu ha una buona chance ma nel finale sono i sardi due volte a sfiorare la vittoria con Islamaj.

CASSINO: Della Pietra (46′ Trani), Centra, Carcione, Mazzei, Salera (46′ Abreu), Tomassi (82′ Di Sotto), Orlando, Darboe, Ricamato, Tribelli, Prisco. A disposizione Montanaro, Cocorocchio, Negro, Palombi, Miele. Drini. Allenatore Urbano.

ARZACHENA: Ruzittu, Gentile T. (92′ Menon), Marinari, Santinon, Sirigu, Peana (70′ Gentile R.), Mannoni (65′ Olivera), Steri, Lolli (56′ Petronelli), Pozzebon (76′ Ponsat), Islamaj. A disposizione Cotardo, Carboni, Menichelli. Allenatore Giorico.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Marcatori: 19′ Pozzebon, 46′ Abreu.

Note: ammoniti Gentile T., Sirigu, Mannoni, Petronelli, Carcione. Spettatori 600 circa.