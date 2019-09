Frosinone – Cosenza 1-1: solo un pari per i gialloblù

Al Benito Stirpe finisce in parità il match tra Frosinone e Cosenza, valido per la sesta giornata del campionato di serie B. Un mese senza vittorie per la squadra di Nesta: appena due punti nelle ultime quattro gare per un Frosinone scialbo e senza idee che da candidata per la promozione si trova ora in zona retrocessione. Su rigore il gol di Ciano (causato per fallo di Bittante sullo stesso trequartista) che sblocca la gara al 24’, pareggio dei calabresi con Carretta al 50’ e Frosinone che si lancia in attesa alla ricerca del nuovo vantaggio che non arriva, anzi arrivano l’espulsione di Paganini per proteste e i fischi dello Stirpe all’indirizzo dei ragazzi di Nesta.

FROSINONE (4-3-1-2): Iacobucci ; Salvi , Brighenti , Ariaudo , Zampano ; Paganini , Vitale (26′ st Tribuzzi ), Haas ; Ciano (15′ st Novakovich ); Citro , Trotta (23′ st Rohden ). A disp.: Bastianello, Salvati, Capuano, Gori, Beghetto, Matarrese, Krajnc, Eguelfi . All. Nesta .

COSENZA (3-4-3): Perina ; Capela (1′ st Idda ), Monaco, Legittimo; Bittante , Bruccini, Kone, D’Orazio (18′ st Corsi ); Carretta, Rivière (1′ st Baez), Pierini . A disp.: Quintiero, Saracco, Broh, Sciaudone, Machach, Greco, Trovato. All. Braglia.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

MARCATORI: 24′ pt Ciano (F, rig.), 5′ st Carretta (C).

NOTE: spettatori 11mila circa. Espulso: al 50′ st Paganini (F). Espulsi: al 43′ st l’allenatore in seconda del Cosenza Occhiuzzi e il team manager del Frosinone Milana. Ammoniti: Bittante (C), D’Orazio (C), Kone (C), Paganini (F), Brighenti (F), Ariaudo (F). Angoli: 9-3 per il Frosinone. Recupero: 2′ pt, 6′ st.