Il Ciro furioso, l’Edin chirurgico

Splende il sole su Roma. La quarta giornata sorride alle squadre delle capitale. La Lazio, dopo le brutte sconfitte di Ferrara e Cluj trova una vittoria fondamentale per morale e classifica. La squadra di Inzaghi sbriga con un gol per tempo la pratica Parma, grazie alle reti di Immobile e Marusic (preferito per la prima volta in stagione a Lazzari).

La Lazio domina in lungo e in largo e merita la vittoria, limitando quei cali di concentrazione che avevano causato le ultime due battute d’arresto. Unico neo in casa biancoceleste, la rabbia di Ciro Immobile al momento della sostituzione. Al minuto 68 il centravanti campano, che aveva sbloccato il match, infuriato e stupito per la sostituzione è protagonista di un battibecco prolungato con il proprio allenatore. La compagine di Inzaghi rialza così la testa e si prepara ad affrontare il big match contro l’Inter a San Siro.

Dall’altra parte sorride anche la Roma. Fonseca trova la vittoria nella prima gara esterna della sua nuova avventura non senza sofferenze. Il Bologna si conferma una squadra molto in condizione e ostica sopratutto tra le mura amiche. Dopo un primo tempo equilibrato passa la Roma con un gioiello del solito Kolarov su punizione. I giallorossi subiscono la reazione del Bologna che trova il pari con Sansone su rigore e rimangono in inferiorità numerica, complice l’espulsione del centrale giallorosso Mancini. Ma proprio allo scadere, sotto di un uomo, è la squadra della capitale a passare grazie ad una zampata di Dzeko. Il centravanti bosniaco trova il terzo gol persona della settimana facendo impazzire i tifosi giallorossi accorsi a Bologna. Carica d’entusiasmo la formazione di Fonseca si prepara ad affrontare l’Atalanta, con la consapevolezza di dover migliorare tanto in quanto a organizzazione e meccanismi difensivi.

Lorenzo Cascini