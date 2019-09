Corneto Tarquinia – Anzio 3-2: doppietta d Pastorelli

Prima sconfitta stagionale per l’Anzio, battuto a Tarquinia dalla Corneto dopo i pareggi contro Tivoli e Aranova.

LA PARTITA – Debutto da titolare per Pucino al centro della difesa, unica novità rispetto alla formazione di sette giorni fa. Guida recupera anche Bernardi, reduce dal turno di squalifica dopo il rosso al ‘Galli’. La Corneto impiega 19 minuti per sbloccare il risultato: Pastorelli calcia dalla distanza, Rizzaro non trattiene e sulla ribattuta è Catracchia il più lesto ad avventarsi sul pallone. La reazione dell’Anzio è affidata al tiro da fuori di Prati, bloccato a terra da Iacomini al 25′. Tre minuti dopo il raddoppio, direttamente su azione d’angolo, con Pastorelli che calcia al volo e non lascia scampo a Rizzaro.

Finalmente i neroniani hanno un sussulto d’orgoglio e al 38′ riaprono i giochi anche con un pizzico di fortuna. Giordani scappa via sulla destra e mette al centro per l’accorrente Marino, Martelli lo anticipa ma nel tentativo di liberare infila la propria porta. In chiusura di primo tempo è ancora l’asse Marino-Giordani a spaventare la Corneto, con quest’ultimo che scheggia la traversa. Nella ripresa l’Anzio alza il baricentro e sfiora il gol con Marino, il cui tiro termina alto al 63′ e con Nanni, che al 65′ impegna Iacomini su assist di Lommi. La rete è nell’aria e arriva al 71′: rimessa lunga del neo entrato Bernardi, Martinelli svetta in area e fa due a due. La gioia dura poco però, perché al 77′ la punizione dal limite di Pastorelli permette ai viterbesi di rimettere nuovamente la testa avanti. Nel finale Prati costringe Iacomini alla grande risposta in angolo, Birra rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci ma il risultato non cambierà più.

CORNETO TARQUINIA: Iacomini, Forieri, Birra, Palermo, Martelli S., Federici, Chirieletti, Loi, Catracchia (36’st Moronti), Pastorelli, Monteforte (25’st Gravina). A disp.: Sanfilippo, Martelli L., De Carli, Suriano, Franceschi, Valentini, Biferali. All. Del Canuto

ANZIO: Rizzaro, La Monaca (39’st Di Magno), Lommi, Marino (39’st Riitano), Pucino, Martinelli, Giordani, Visone (1’st Bernardi), Camilli (33’st Ludovisi), Prati, Nanni. A disp.: Trombetta, Poltronetti, Floris, Florio, Pangallo. All. Guida

ARBITRO: Papagno di Roma 2

MARCATORI: 19’pt Catracchia (C), 27’pt Pastorelli (C), 38’pt aut. Martelli S. (A), 26’st Martinelli (A), 32’st Pastorelli (C)

NOTE – Espulso Birra (C) al 45’st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Chirieletti, Pastorelli, Palermo, Birra, Lommi, La Monaca, Martinelli, Di Magno. Angoli: 3-6.

Matteo Ferri (ufficio stampa Anzio)