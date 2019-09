Turris – Anagni 2-0: corallini a punteggio pieno, biancorossi a testa alta

Ottima partita dell’Anagni sul campo della capolista Turris, peccato per il risultato finale che vede i campani vincere per 2 a 0. La cronaca del match vede i ragazzi di Mancone partire forte con una palla in mezzo di Tataranno ma il capitano Cardinali commette fallo in attacco. Nulla di fatto. Al 7′ è Binaco che su punizione manda di poco a lato. L’azione cardine della partita arriva al 20′ quando l’attaccante locale Longo viene atterrato in area da Pastore e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto batte Aliperta che spiazza il giovane Giuliani e sigla il vantaggio.

Reazione di orgoglio dei Ciociari che al 24′ vanno vicini al goal del pari, Flamini dalla destra mette in mezzo un grande cross per Cardinali che di testa schiaccia sul secondo palo ed esulta con il resto di tutta la squadra ma l’arbitro non convalida il goal in quanto ritiene che la palla non sia entrata. Da qui in poi è assedio biancorosso.

Al 35′ sempre capitan Cardinali mette in mezzo una deliziosa palla per l’accorrente Flamini che di piatto impatta male e consegna la palla nelle braccia del portire. L’ultima occasione è sempre di marca Anagnina questa volta Tataranno da ottima posizione colpisce di testa ma finisce di poco alta. Si conclude così il primo tempo con il vantaggio Turris.

La seconda frazione si apre con un probabile rigore su Cardinali non fischiato. Al 54′ arriva però il raddoppio della Turris. Aliperta su punizione sigla il 2 – 0. Un’ottima Anagni esce sconfitta ad Angri, ma bisogna ripartire dalle buone cose viste oggi e prepararsi al meglio per il derby di domenica a Paliano contro il Latina.

TURRIS (4-3-3): Lonoce; Esempio, Varchetta, Riccio, Giofrè; Fabiano (43’st Del Prete), Aliperta (44’st Prevete), Forte (11’st Franco); Alma (17’pt Da Dalt), Longo, Celiento (30’st Di Nunzio). A disp.: Siani, Di Nunzio, Sowe, Liguoro, Simonetti. All.: Fabiano

CITTA DI ANAGNI (4-3-3): Giuliani; Contucci, Pastore, Casavecchia, Cipriani (41’st Zegarelli); Tataranno (36’st Capuano), Binaco (44’st Sosa), Russo (34’st D’Amicis sv); Neccia, Cardinali, Flamini. A disp.: Bartolelli, Pappalardo, Capodanno, Santarelli, Dolce. All.: Mancone

ARBITRO: Pistarelli di Fermo

MARCATORI: 20’pt rig. e 8’st Aliperta NOTE: Ammoniti: Aliperta, Binaco, Esempio, Neccia. Rec: 5’st. Pistarelli di Fermo20’pt rig. e 8’st Aliperta

ufficio stampa Città di Anagni