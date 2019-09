Atletico Vescovio – Sora 2-2: Ciampini pareggia nel finale

Sfuma a due minuti dal novantesimo la vittoria per il Sora Calcio 1907, che pareggia 2-2 sul campo dell’Atletico Vescovio nella terza giornata del campionato di Eccellenza girone B. Bianconeri (privi di Herrada) che salgono a quattro punti in classifica, a – 3 dalla vetta, in un torneo molto equilibrato che presenta nessuna squadra a punteggio pieno.

Buon inizio dei padroni di casa che trovano il gol del vantaggio al 18′ su un calcio di rigore concesso per un fallo di Musco in uscita (il portiere bianconero va sul pallone, ma prende anche l’avversario) e trasformato da Bornigia. Il Sora reagisce bene e al 25′ Reali sfiora l’incrocio dei pali su punizione.

Al 28’ecco il pareggio bianconero sull’asse Cardazzi-Di Stefano, che serve l’assist per Besirevic, bravo a infilare il secondo palo con un destro a rientrare. Il Sora insiste e qualche minuto dopo ancora l’attaccante sloveno ha la palla buona davanti al portiere Lorusso, ma il rimpallo non lo premia. Al 40′ Cardazzi, invece, spara alto dall’altezza del dischetto. Poco dopo il Sora deve rinunciare a El Hayadi per infortunio, al suo posto esordio per il classe 99 Santonicola.

Nella ripresa il Sora ribalta il match, ma viene raggiunto nel finale. Già al 10′ Reali va vicino al gol impegnando Lorusso su calcio di punizione. Al 20’Musco è attento sul tentativo di Ciprelli e al 26′ il Sora va in vantaggio: Conteh (buon esordio del giovane 2001 ghanese) conquista palla e verticalizza subito per l’inserimento di Cardazzi, che salta il portiere e deposita in rete. I bianconeri sembrano poter controllare il risultato, ma nel finale l’Atletico Vescovio trova il 2-2 sugli sviluppi di un elaborato calcio di punizione deviato in corner. Dalla bandierina la palla di Rocchi va sul secondo palo, dove Pietrobattista rimette in mezzo di tacco per l’accorrente Ciampini, che in mischia trafigge Musco.



Atletico Vescovio: Lorusso, Apostoli, Moresi (37’st Barbarisi), Masi (10’pt Ciampini), Dalla Palma, Ciprelli (30’st Rocchi), Perozzi (45’st Lunghi), Evora Barros, Colapietro, Bornigia, Pietrobattista. A disp.: Giombetti, Roselli, Cala, Alessandrelli, Potenza. All. Pandolfi.

Sora Calcio 1907: Musco, Berardi, El Hayadi (40’pt Santonicola (15’st Bucciarelli)), Conteh (39’st Cristiano), Garcia Munoz, Di Lallo, Cardazzi, Faiola, Besirevic, Reali (45’st Borriello), Di Stefano. A disp.: Ferrari, Antonini, Francazi, Cancelli, La Rocca L. All. Castellucci.

Arbitro: Mirabella di Acireale.

Marcatori: 18’pt rig. Bornigia (A), 28’pt Besirevic (S), 26’st Cardazzi (S), 43’st Ciampini (A).

Note: ammoniti Ciprelli (A), Musco (S), Conteh (S); angoli 4-3;rec. 3’pt, 6’st.

ufficio stampa Sora Calcio 1907