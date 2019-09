Cassino – Latina 3-2: Abreu decide un emozionante derby

Per il terzo anno consecutivo il Cassino vince per 3-2 il derby con il Latina.

La squadra di Urbano ottiene i tre punti grazie alla rete firmata al minuto 85 dal portoghese Abreu. Un match condizionato dal gran caldo ma che ha divertito il pubblico presente sugli spalti del Salveti. Tante le occasioni costruite da Carcione e compagni contro un Latina sornione che non ha mai mollato. Parte bene il Cassino che tiene il pallino del gioco ma inizialmente le occasioni latitano.

Bisogna aspettare il 27′ per la prima iniziativa degna di nota, firmata Darboe. I pontini soffrono il ritmo imposto dai giocatori di casa che con De Marco e Ricamato creano grattacapi alla difesa, il gol è maturo. Mazzei lancia in contropiede Tribelli che si presenta davanti a Del Giudice e lo infila con un preciso rasoterra. Rete di pregevole fattura. Il Latina non si disunisce, prima fa le prove del pareggio con Begliuti e poi lo trova con l’ex Cunzi, che sfrutta un corner nel migliore dei modi e con una girata vincente beffa Della Pietra. Tutto da rifare per il Cassino che nel giro di 120 secondi si ritrova addirittura sotto. Tomassi perde palla in una zona nevralgica del campo, ne approfitta Begliuti che inventa un gran gol. Pontini avanti all’intervallo. Nella ripresa il Cassino riparte battagliero e dopo quattro minuti trova il 2-2. Tribelli viene atterrato in piena area da Chiavegato, è rigore. Dal dischetto Prisco è infallibile siglando il suo quarto gol in campionato. Il debutto del gambiano Camara è convincente, il giovane attaccante africano sfiora la rete del vantaggio e poi serve un assist d’oro a Ricamato che calcia troppo centralmente. Il Cassino cresce e Centra colpisce il palo a Del Giudice battuto. Chiavegato sfiora il nuovo vantaggio ospite ma l’11 di Urbano preme sull’acceleratore per provare a vincere. E il 3-2 arriva all’85’. Lungo traversone dalla destra di Centra e colpo di testa vincente di Abreu, da meno di dieci minuti in campo. Gran festa in campo e sugli spalti, il Cassino vince ed è secondo in classifica.

CASSINO: Della Pietra, Centra, Carcione, Mazzei, Orlando, De Marco (77′ Cocorocchio) , Ricamato, Darboe, Tomassi (46′ Camara), Tribelli (86′ Negro), Prisco (77′ Abreu). A disposizione Trani, Montanaro, Mieli, Di Sotto, Reali. Allenatore Urbano.

LATINA: Del Gudice, Tinti (77′ Sanna), Cardella (62′ Sanseverini), Cunzi, Corsetti, Del Duca, Caze, Galasso, Cervasio (46′ Chiavegato), Gerevini, Begliuti (64′ Fontana). A disposizione: Ciulla, Ranellucci, Barberini, Menegat, Bono. Allenatore Di Napoli.

Arbitro: Milione di Taurianova.

Marcatori: 36′ Tribelli, 43′ Cunzi, 44′ Begliuti, 49′ Prisco (rig.), 85′ Abreu. Note: ammoniti Carcione, Darboe, Tinti, Cunzi. Spettatori 500 circa.