Cassino: primo squillo in trasferta, ora il derby con il Latina

Il Cassino si gode il primo successo in campionato e da oggi penserà al derby di domenica prossima quando al Salveti arriverà il Latina. A Paliano contro l’Anagni sono arrivati tre punti pesanti che hanno alzato il morale dell’ambiente azzurro.

Non era facile avere la meglio su una squadra, quella biancorossa, scottata dalla netta sconfitta dell’esordio e in effetti nella prima parte della gara Carcione e compagni sono rimasti sorpresi dall’intraprendenza della squadra di casa. Poi la rimonta maturata grazie alle reti di Ricamato e Prisco. Per l’attaccante campano terza rete in questo avvio di campionato, tutte e tre le marcature sono state realizzati dal dischetto. Il tecnico Urbano è soddisfatto per la vittoria e pensa ai prossimi impegni.

“A Paliano – afferma il tecnico azzurro – non siamo partiti bene e ci abbiamo messo un po’ per recuperare dallo svantaggio e capire la partita che dovevamo fare. La bella iniziativa sulla fascia del solito Tribelli ha consentito a Ricamato di firmare il pari e dopo un avvio di ripresa poco convincente siamo saliti in cattedra trovando la situazione giusta per portarci in vantaggio. In queste due partite si sono viste da parte nostra buone cose, su altre dobbiamo ancora migliorare ma c’è tutto il tempo. Ora ci attende un derby difficile contro una squadra che si è rinforzata rispetto alla passata stagione. Ci teniamo a far bene davanti al nostro pubblico e sono sicuro che chi scenderà in campo darà il massimo per provare a conquistare un risultato importante“. Per il terzo anno consecutivo, da quando Cassino e Latina sono tornate in serie D, il derby si gioca alla terza giornata e al Salveti. I precedenti sorridono al Cassino, che ha prevalso sempre per 3-2 nei due precedenti.