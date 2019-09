Roma VIII, mister Fiaschetti “Indicazioni positive dalla prima amichevole”

La Prima categoria della Roma VIII s’è messa alle spalle la prima settimana di lavoro. Il gruppo del confermatissimo tecnico Fabrizio Fiaschetti ha cominciato a lavorare presso il proprio centro sportivo e ha concluso la primissima parte di preparazione con il test contro il Trigoria, formazione di Seconda categoria battuta con un perentorio 5-1 interno (frutto delle reti di Cusanno, che ha pure sbagliato un calcio di rigore, ma anche di Antunes, Mazzullo e dell’ultimo arrivato Sanna).

“E’ stato un test che ha fornito indicazioni positive – dice Fiaschetti – Il Trigoria ha iniziato la preparazione prima di noi e si vedeva come fosse più brillante nella prima fase di gara. Poi, però, i ragazzi hanno iniziato a prendere le misure e si sono sciolti, palleggiando come sanno fare e attaccando spesso la profondità. Sono contento per ciò che si è visto, considerando i pesanti carichi di lavoro dei primi giorni di preparazione”. Già alla fine della scorsa stagione, Fiaschetti aveva rassicurato tutti i tifosi della Roma VIII sulle rinnovate ambizioni del club capitolino in questa stagione e il gran lavoro fatto in estate ha confermato le previsioni del tecnico. “Avevamo finito il campionato passato un po’ in difficoltà, ma la scorsa stagione è stata inevitabilmente condizionata da quanto accaduto nel torneo precedente, vinto sul campo e “vanificato” dalle note penalizzazioni disciplinari. In estate la società ha lavorato molto bene, intervenendo nei reparti in cui c’era bisogno. Nel calcio ne vince solamente una, ma la nostra idea è quella di provare a stare in alto, scendendo in campo in maniera gagliarda e tosta”.

L’organico a sua disposizione lo soddisfa ampiamente. “Vedremo se ci sarà la possibilità di inserire un centrale difensivo, ma la squadra è già competitiva così”. La Prima categoria della Roma VIII tornerà in campo sabato alle 10,30 (ancora in casa) per il secondo test pre-campionato contro il Saxa Flaminia.