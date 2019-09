Cassino – Portici 2-2: Gli azzurri dominano ma i campani strappano un punto

Il campionato del Cassino inizia con un pareggio casalingo. Al Salveti gli azzurri impattano (2-2) con i campani del Portici in una sfida dove la squadra di Urbano ha prodotto tante occasioni da rete, che non è riuscita a concretizzare. Buono l’esordio dal primo minuto del giovanissimo De Marco, classe 2003 e prodotto del vivaio cassinate.

Al 3′ Carcione impegna su punizione Torino che si rifugia in corner. Al 13′ bel traversone dalla destra di Darboe che pesca in area Prisco che di testa, la sua specialità, non inquadra lo specchio della porta. A metà tempo Portici a sorpresa in vantaggio. La difesa cassinate non è impeccabile, ne approfitta Improta che entra in area e con un preciso rasoterra supera Della Pietra. Il Cassino reagisce subito e prima con Prisco e poi con Tomassi va vicino alla rete del pari. I campani hanno però due volte la palla del raddoppio, prima con Improta e poi con Guarracino ma il Cassino si salva. Prima dell’intervallo ci prova ancora Carcione su punizione ma Torino non si lascia sorprendere. Nella ripresa è di Tribelli la prima chance, ma il pari arriva al minuto 54. Darboe viene steso in piena area, è rigore. Dal dischetto Umberto Prisco spiazza Torino. Nappo ci prova due volte su punizione per gli ospiti, a Prisco invece viene annullata una rete per un millimetrico fuorigioco. Tribelli al 79′ viene atterrato a pochi passi dal portiere campano, è ancora penalty. E Prisco dagli 11 metri firma la sua personale doppietta. L’esultanza dura poco perché passano due minuti e il Portici trova il 2-2. Improta sfugge alla difesa azzurra e con un lento rasoterra supera Della Pietra, a pochi passi dalla linea il tocco vincente, in sospetto offside, è di Coratella.

Il Cassino protesta con veemenza ma l’arbitro non torna sui suoi passi. Nel finale prima Abreu e poi Di Sotto fanno gridare al gol ma il match termina in parità.

CASSINO: Della Pietra, Montanaro, Tomassi, Carcione, Mazzei, De Marco (76′ Cocorocchio), Orlando (70′ Di Nardi 88′ Di Sotto), Ricamato, Darboe, Tribelli (93′ Palombi), Prisco (88′ Abreu). A disposizione Trani, Lombardi, Centra, Miele. Allenatore Urbano.

PORTICI: Torino, Liguori (46′ Cimmino), Boussada, Nappo, Arpino, Bisceglia, Imbimbo (46′ Del Gaudio), Di Prisco, Improta, Onda (46′ Arario), Guarracino (75′ Coratella). A disposizione Marone, Mazza, Blasio, D’Acunto, Albanese. Allenatore Chianese.

Arbitro: Barbiero di Campobasso.

Marcatori: 23′ Improta, 54′ e 79′ Prisco (rig.), 81′ Coratella.

Note: ammoniti Carcione, Prisco, Tomassi, Mazzei, Imbimbo, Improta, Arario.