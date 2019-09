Aprilia Racing – Team Nuova Florida 1-0 decide una prodezza di Spano

Successo di misura meritato per l’Aprilia Racing Club del Presidente Antonio Pezone che s’impone 1-0 sul Team Nuova Florida conquistando i primi tre punti nel girone G di Serie D. Dopo la vittoria in Coppa Italia in casa del Latina, parte subito bene la formazione di Giovanni Greco che si rende protagonista di un’ottima trama offensiva che viene conclusa da Spano con un tiro di destro bloccato da Giordani al 4’.

Nuova occasione al 7’ ancora con Spano che di destro calcia con potenza senza inquadrare la porta. La più nitida opportunità arriva al 10’ con una magia sulla sinistra di Spano che si libera crossando in mezzo per Crescenzo che, di destro, colpisce un incredibile incrocio dei pali a Giordani battuto. La risposta del Nuova Florida arriva al 18’ con Ferrara che si accentra dalla sinistra e di destro mette a lato.

Al 20’ ancora pericolosi gli ospiti con Ferrara, cross per Tisei che viene fermato in due tempi da Saglietti. Al 22’ il vantaggio meritato dei padroni di casa con il migliore in campo dell’Aprilia Racing Club Samuele Spano che parte in contropiede da centrocampo, sfrutta l’ottimo movimento ad incrociare di Pezone e, con il destro, lascia partire un missile dai 25 metri che si insacca sotto la traversa.

Prima rete in campionato davvero di pregevole fattura per Samuele Spano. Il Team Nuova Florida ci prova al 24’ con il primo squillo di Antonio Montella, conclusione ad incrociare a lato. Si chiude il primo tempo senza ulteriori sussulti e nella ripresa al 5’ Montella si invola verso la porta avversaria e cade a terra dopo un contrasto fisico con Camara con l’arbitro che lascia correre tra le proteste ospiti. Al 18’ Sabatini prova la conclusione, Saglietti respinge in tuffo in angolo. Minuto 23 con Corelli che si rende protagonista di un’ottima percussione centrale ma il tiro è debole. Al 37’ calcio d’angolo di Olivera per Esposito: colpo di testa alto sopra la traversa. Al 43’ Aprilia Racing Club ad un passo dal raddoppio con l’inserimento laterale di Corelli che non riesce a finalizzare da posizione defilata. Dopo 5 minuti di recupero termina 1-0 la sfida del Quinto Ricci di Aprilia con i padroni di casa che vincono e convincono tra le mura amiche.

APRILIA RACING CLUB Saglietti, Vitolo, Camara, Esposito, Fe’ (33’st Mattia), Olivera (45’st Rocchino), Spano (26’st Campagna), Crescenzo, Pezone (10’st Lapenna), Montella F., Putti (10’st Corelli) PANCHINA Manasse, Agolini, Battisti, Vespa ALLENATORE Greco

TEAM NUOVA FLORIDA Giordani, Moretti (9’st Roani), De Marchis, Tamburlani, Scardola, Citro, Ferrara (32’st Tozzi), Miola, Montella A. (37’st Sterpone), Tisei (21’st Rossi), Sabatini (38’st Alfonsetti) PANCHINA Mancini, Ilari, Pallocca, Micheli ALLENATORE Bussone

ARBITRO Castellone di Napoli

MARCATORE 22’pt Spano (A)

NOTE – Ammoniti Esposito, Citro, Putti, Tisei, Corelli Recupero 1’pt, 5’st

Ufficio stampa FC Aprilia Racing Club