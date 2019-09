Football Frascati: la settimana prossima i primi Open Days della Scuola Calcio

La nuova stagione del Football Club Frascati è ormai alle porte. La società dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa entrerà quasi totalmente nella piena attività già a partire dalla prossima settimana. Oltre ai primi giorni di allenamento delle varie squadre dell’agonistica (dalla nuova Seconda categoria a tutte le formazioni giovanili), sono stati fissati anche tre importanti appuntamenti per la Scuola calcio.

“Come sempre, abbiamo organizzato a inizio stagione degli Open days gratuiti per presentare i nostri metodi e il nostro staff tecnico a tutti coloro che vorranno venire a trovarci – dice il responsabile del settore di base Lorenzo Marcelli – Ci sarà un doppio appuntamento allo stadio “8 Settembre” di Frascati, programmato per martedì e giovedì dalle 17 alle 18,30, e uno venerdì (alla medesima ora) presso il rinnovato centro sportivo “Colli Tuscolani”, il nuovo polo del Football Club Frascati nella zona di Morena. Gli stessi appuntamenti verranno ripetuti anche nella seconda settimana di settembre, poi dalla terza si andrà “a regime” con una doppia seduta per tutti i gruppi, fatta eccezione per quelli dei 2006 che ne sosterranno tre. Questo tipo di informazioni, comunque, si possono trovare sul sito ufficiale del nostro club all’indirizzo www.fcfrascati.it e in ogni caso rivolgendosi alla nostra segreteria”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il Football Club Frascati si aspetta numeri importanti e in ulteriore crescita per il suo settore di base. “Ci sono state diverse pre-iscrizioni e richieste di informazioni sia per il polo di Frascati che per quello di Morena – sottolinea Marcelli – Siamo convinti che questo sarà un altro anno di grandi soddisfazioni”. Una stagione nata sotto il segno dell’affiliazione con l’As Roma. “Un accordo che ha già creato tanto entusiasmo e che ci consentirà di fare un ulteriore salto di qualità sia nella preparazione dei nostri ragazzi, sia come supporto e supervisione del lavoro dei nostri tecnici. Il prossimo 5 settembre saremo a Trigoria per la prima riunione coi rappresentanti della Roma: un incontro in cui pianificheremo il lavoro da portare avanti nel corso della stagione” conclude Marcelli.