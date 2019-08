Vicovaro, Copponi ha le idee chiare “Mi manca la vittoria nel campionato di Promozione”

E’ uno dei colpi di mercato più rumorosi del Vicovaro per la stagione 2019-20. Valerio Copponi, centrocampista classe 1995, sarà uno dei perni della squadra allenata da Paolo Mariani.

Lunedì ha fatto “conoscenza” dell’ambiente arancioverde con la Promozione che ha cominciato la preparazione in vista del campionato. “E’ stato molto bello vedere l’intera società al campo e perfino il sindaco di Vicovaro – racconta Copponi – L’impatto è stato davvero ottimo, speriamo di riuscire a fare cose importanti per una piazza che ha fame di calcio”. Copponi arriva da una stagione trascorsa fuori dal Lazio, tra l’Eccellenza toscana (col Piombino) e quella umbra (con il Ducato). “Ma ora avevo voglia di riavvicinarmi a casa anche per alcune vicende familiari e quando è arrivata la proposta del Vicovaro l’ho immediatamente presa in considerazione anche perché qui conosco diversi ragazzi. La società mi ha fatto capire che c’è voglia di fare un campionato da protagonisti, ma io mi spingo ancora più in là: voglio provare a vincere anche perché sarà la mia prima volta in Promozione e i campionati di Eccellenza e serie D li ho già vinti…”.

E’ accaduto con le maglie della Lupa Castelli Romani (con cui fece il double tra massimo campionato regionale e quarta serie) e Monterosi (con cui vinse l’Eccellenza), ma Copponi ha anche vestito un’altra maglia “pesante” del calcio dilettante laziale come quella del Sora in serie D. “Scendere di categoria non mi pesa anche perché la società ha tenuto i giocatori più rappresentativi di un gruppo che ha fatto già benissimo nel recente passato. Nella prossima stagione non ci saranno, in partenza, le squadre “ammazzacampionato” come sono state ad esempio Tivoli e Palestrina nel torneo 2018-19. Per questo ho tanta fiducia nelle possibilità di questa squadra e nella coesione di questo gruppo”. Sicuramente positivo anche l’approccio con mister Mariani. “Non ci ho mai lavorato assieme, ma essendo di Guidonia conosco le sue precedenti esperienze: è un allenatore di spessore e la squadra è pronta a seguirlo” conclude Copponi.

La prima amichevole del nuovo Vicovaro è in programma sabato (alle ore 18) tra le mura amiche contro il Casal Barriera, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.