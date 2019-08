Anzio: a centrocampo arriva Marco Marino

L’Anzio Calcio 1924 ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Marino per la stagione 2019/2020. Centrocampista di quantità, classe 1995, Marino ha esordito in Eccellenza con la maglia dello Sporting Real Pomezia nel 2013, imponendosi come uno dei migliori giovani della categoria, tanto da entrare stabilmente nel gruppo della Rappresentativa Juniores regionale guidata da Maurizio Rossi.

L’anno successivo si trasferisce al Grifone Monteverde mentre l’esperienza più lunga è quella con la maglia del Civitavecchia, difesa per tre stagioni consecutive nella massima serie regionale prima del trasferimento all’Ottavia la scorsa estate. Con la matricola capitolina ha conquistato la salvezza nell’ultimo Girone B di Eccellenza. Il nuovo acquisto ha già svolto la prima seduta di allenamento agli ordini di mister Guida.

Matteo Ferri