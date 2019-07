Consalvo: i quadri tecnici della prossima stagione

Il Consalvo è già proiettato alla nuova stagione. Il club capitolino ha già approntato il quadro degli allenatori del settore giovanile agonistico per l’annata 2019-20 che dovrà confermare (e magari migliorare) quanto di buono fatto in precedenza. La squadra maggiore del Consalvo sarà ancora una volta l’Under 19 provinciale: il club ha fatto una scelta all’insegna della continuità, lasciando questo gruppo (che per motivi regolamentari dovrà giocare le gare casalinghe sul campo del De Rossi, pur continuandosi ad allenare presso il centro sportivo amico di via del Quadraro) a mister Sergio Del Monaco che ritroverà tanti ragazzi del 2002 avuti già nella stagione appena messa alle spalle con l’Under 17 provinciale. Questo gruppo, tra l’altro, andrà in ritiro a Tagliacozzo (cittadina abruzzese della provincia dell’Aquila) nei primi giorni di settembre per preparare al meglio il campionato. Seguirà la linea della continuità anche il gruppo dell’Under 17 provinciale affidato ad Angelo Maura, tecnico che già l’anno scorso aveva guidato i ragazzi del 2003 del Consalvo.

L’unica vera novità del settore agonistico è rappresentata dall’allenatore dell’Under 16 che sarà Emilio Carnevale, ex tecnico del Real Tuscolano. In questa categoria, inoltre, il Consalvo ha già presentato domanda di ripescaggio per essere inserito nel campionato regionale e il club capitolino pensa di avere ottime possibilità di vederla accolta.

A scendere ci sarà il gruppo Under 15 provinciale allenato da Pino Centrone, già tecnico dell’Under 19 nella passata stagione (oltre che di un gruppo della Scuola calcio): questa selezione presenterà nell’organico alcuni ragazzi del 2006 che, ovviamente, comporranno anche il gruppo Under 14 provinciale, affidato al confermato Emanuele Aiuto. La stagione 2019-20, per loro, rappresenterà lo “sbarco” nel settore agonistico, ma il Consalvo ha piena fiducia nelle qualità di questi ragazzi. Infine la società romana avrà pure un gruppo agonistico giovanile (formato da ragazzi nati nel 2005) che disputerà un campionato di calcio a 5 sotto la guida di mister Mattia Sciarra. A seguire le attività dell’intero settore agonistico e della Scuola calcio saranno anche nella nuova stagione Giorgio Proietti, Armando Ciarrocchi e Fabio Garzina.