Tre importanti conferme per l’Insieme Ausonia

Restano in pista tre dei grandi protagonisti dell’ultima stagione con la nostra maglia. Le certezze della loro permanenza al “Madonna del Piano” si erano palesate già da inizio giugno e oggi è arrivata la firma per tutti. Alessio Giustini, Giuseppe Monaco Di Monaco e Matteo Zonfrilli, il primo centrocampista e gli altri due attaccanti, saranno biancazzurri per un’altra avvincente avventura.

Tre professionisti esemplari che hanno lottato fino all’ultimo chilometro del campionato 2018/2019 per portare in alto i colori dell’Insieme Ausonia, pronti a mettersi a completa disposizione del tecnico Sasà Amato. Giustini, Monaco Di Monaco e Zonfrilli confermano le ambizioni della società del patron Anelli, determinata a ritagliarsi spazio ulteriore tra i top club del prossimo torneo di Eccellenza laziale.