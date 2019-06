Frosinone: la presentazione di Alessandro Nesta

“Fai solo quello che sai fare e non ti preoccupare. Sono state le prime parole che mi ha detto il presidente Stirpe quando l’ho incontrato due giorni fa. Mi hanno colpito e dato al tempo stesso una grande fiducia“. Alessandro Nesta, neo allenatore del Frosinone, è stato presentato nella sala stampa del Benito Stirpe, dal responsabile dell’area tecnica Ernesto Salvini, che aveva al suo fianco Alessandro Frara, l’ex capitano gialloazzurro ma da quest’anno collaboratore con delega alla prima squadra. Un Nesta gasato al punto giusto e voglioso di “fare bene in una piazza molto importante e in una società solida. Ringrazio il Frosinone per avermi dato questa opportunità. Farò di tutto per non deluderlo”.

Il Frosinone, fresco di retrocessione in B, è pronto a ripartire. Quali risultati, però, ha chiesto all’allenatore che ha sostituito in panchina Baroni? “Sicuramente il Frosinone non può lottare per obiettivi minimali, perciò spero di disputare un grande campionato e comunque alla fine come sempre sarà il campo ad emettere il verdetto“. In quanto al modulo, Nesta ha anticipato che sarà il 4-3-1-2, “e di conseguenza ci muoveremo sul mercato alla ricerca di giocatori che abbiano le giuste caratteristiche per questo tipo di assetto tattico“. Ai titoli di coda della conferenza stampa gli è stato chiesto un parere sull’addio di Totti alla Roma, ma Nesta ha preferito dribblare la domanda: “Francesco è un amico, però non so, bisognerebbe conoscere le dinamiche societarie. Posso solo augurare a Totti tutto il meglio possibile“.

fonte: gazzetta.it