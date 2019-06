Unipomezia: Sandro Grossi confermato alla guida tecnica della prima squadra

L’Asd Unipomezia è lieta di annunciare la riconferma di mister Alessandro Grossi. Il presidente Valter Valle e il direttore sportivo Christian Salvadori comunicano che il tecnico di Cassino guiderà ancora la prima squadra rossoblù nella prossima stagione, dando continuità al lavoro iniziato negli ultimi mesi.

“Sono felicissimo di restare all’Unipomezia – afferma Sandro Grossi – Ringrazio il Presidente Valle e il Direttore Salvadori per avermi concesso questa seconda possibilità. Mi hanno voluto fortemente valutando il lavoro dello scorso anno a 360 gradi. Ripartiremo da quanto di buono fatto in passato e sempre con grandissime ambizioni, puntando sul lavoro, sulla professionalità e mantenendo al tempo stesso una certa umiltà. Resto qui per vincere, sperando che nella prossima stagione possano arrivare i traguardi che questa società e questa squadra meritano. Forza Unipomezia!”.