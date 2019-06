Torre Angela: Saverio Filippis in panchina

Il Torre Angela Acds ha scelto: l’allenatore della prima squadra del club capitolino per la prossima stagione sarà Saverio Filippis. Il tecnico, che ha guidato nella stagione appena chiusa l’Under 16 provinciale del club caro alla famiglia Ciani, succede a mister Andrea Rubenni che ha portato il gruppo al secondo posto del campionato di Prima categoria.

“Innanzitutto devo ringraziare la società per l’attestato di stima e fiducia che mi ha dimostrato – dice Filippis – Cercherò di ripagare questa considerazione impegnandomi al massimo per portare il Torre Angela Acds il più in alto possibile. Ho tanto entusiasmo e dal prossimo 22 luglio, data di inizio della preparazione, mi tufferò in questa nuova avventura provando a dare continuità al lavoro fatto da mister Rubenni”.

L’allenatore tornerà a guidare una prima squadra a distanza di sette stagioni dall’ultima esperienza a Monteporzio in Prima categoria, ma in passato ha guidato anche la Roma VIII e il Formia in Eccellenza. “Negli ultimi anni avevo deciso di allentare il mio impegno nel calcio per motivi personali e così mi ero dedicato al settore giovanile dove sono comunque riuscito a togliermi delle belle soddisfazioni, come i cinque campionati vinti tra Fonte Nuova, Palestrina e Ponte di Nona. Ora torno alla guida di una prima squadra e cercherò di fare il massimo”.

In realtà Filippis si è già seduto sulla panchina della Prima categoria del Torre Angela Acds nella stagione appena chiusa. “Mister Rubenni era squalificato e la società mi chiese di andare in panchina nel match contro lo Sporting Guidonia. In ogni caso conosco bene il gruppo che si è piazzato al secondo posto del campionato e rappresenta un’ottima base. Dovremo lavorare molto sulla scelta dei giovani che in Promozione sono molto importanti”. Nel club capitolino si attende l’ufficialità del ripescaggio. “Ma siamo molto fiduciosi che avvenga e stiamo lavorando in ottica Promozione. L’obiettivo? Il primo pensiero sarà ovviamente quello di salvare la categoria, poi strada facendo vedremo se arriverà anche qualcosa di più”.