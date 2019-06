Albalonga, Venturi “Arrivo in una delle migliori società del Lazio”

L’Albalonga ha “sciolto le riserve” e ha scelto il nuovo allenatore della serie D: si tratta di Mauro Venturi, ex tecnico dell’Aprilia nella primissima parte della scorsa stagione.

“Arrivo qui con tanto entusiasmo – dice l’allenatore – L’Albalonga è certamente una delle più importanti realtà dilettantistiche del calcio laziale, è un club longevo con un presidente come Bruno Camerini che da tantissima anni ne rappresenta la guida. Come l’ho trovato? Lo conoscevo già quando giocavo e devo dire che la sua carica e il suo entusiasmo sono sempre gli stessi”. Venturi e l’Albalonga hanno finalmente “consumato” un matrimonio che in passato era già stato molto vicino a realizzarsi.

“E’ vero, lo scorso anno siamo stati vicini a trovare un’intesa che poi non si era realizzata per una serie di motivi. Mi ha fatto estremamente piacere che l’Albalonga abbia pensato a me anche in questa stagione e devo dire che la società e il sottoscritto hanno fatto di tutto per raggiungere l’accordo”. Venturi arriva da una stagione sfortunata con l’Aprilia.

“Ma non c’è voglia di riscatto, non devo prendere rivincite. Semplicemente ho tanto entusiasmo di riassaporare il campo considerato che l’anno scorso mi sono fermato dopo quattro partite”. Sul tipo di campionato che dovrà fare l’Albalonga, ovviamente, è ancora presto per sbilanciarsi. “Da oggi faremo i nostri ragionamenti assieme al presidente Bruno Camerini e al direttore sportivo Giorgio Tomei e allestiremo un organico all’altezza della situazione. Questa società, per storia, solidità e longevità, meriterebbe di fare un ulteriore salto di qualità, poi chiaramente bisognerà vedere cosa sarà possibile fare”.

La preparazione della nuova prima squadra di mister Mauro Venturi partirà entro la fine di luglio, anche se a brevissimo verranno definite con esattezza le date e le modalità.



