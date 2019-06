Anagni: panchina affidata a Davide Mancone

La società Città di Anagni Calcio è lieta di annunciare la nuova guida tecnica della prima squadra, si tratta di mister Davide Mancone che sarà l’allenatore dell’Anagni a partire dal 1 luglio.

Mancone oltre a vantare una carriera da giocatore ricca di soddisfazioni con diversi campionati vinti nel lazio (Cassino, Isola Liri tra i principali) ed un campionato disputato all’estero in Scozia, è un allenatore motivato con tanta voglia di far bene. Il palmares parla chiaro, inizia la carriera in Eccellenza nel Roccasecca, nel 2014 arriva la chiamata dagli spagnoli dell’ Hércules C.F. Club di Segunda Division B Spagnola. Finita l’avventura in spagna viene messo sotto contratto dal Ancona Calcio dove gli viene affidata la Berretti. Negli ultimi due anni allena Santarcangelo Calcio 1926 e San Marino Calcio.